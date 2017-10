Inca un cutremur cu magnitudinea peste 4 in judetul Buzau

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, sambata dupa-amiaza, in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 16:56, la adancimea de 120 de kilometri. Initial, Institutul pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismul a avut magnitudinea de 4,1, ulterior magnitudinea fiind revizuita la 4,2.





Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri), Targu Secuiesc (53 de kilometri) si Valenii de Munte (55 de kilometri).





In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.