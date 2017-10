IGSU: Numarul incendiilor a crescut cu 25% anul acesta / In prima saptamana din octombrie au fost ucisi de foc patru copii ce aveau pana in opt ani

"In ceea ce priveste incendiile, se inregistreaza o crestere cu 24,89% fata de perioada similara a anului trecut, ceea ce reprezinta o ingrijorare institutionala cu care ne confruntam si care, bineinteles, va fi urmata de dispunerea unor masuri care sa conduca la cresterea gradului de constientizare a cetatenilor privind acest risc, dar si la masuri de amplasare teritoriala, in plus, fata de ce avem acum, pentru a asigura un timp de raspuns mai scazut", a spus el, in cadrul unei conferinte de bilant organizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.





Numarul locuintelor individuale sau colective afectate de incendii a crescut cu 12%, al operatorilor economici din industrie - cu 24%, al obiectivelor de comert si alimentatie publica - cu 26%, iar al mijloacelor de transport - cu 43%. In ceea ce priveste incendiile de vegetatie uscata, numarul acestora a crescut cu 36% in primele noua luni ale acestui an, fata de intervalul similar din 2016.





Pe de alta parte, comparativ cu anul anterior, numarul persoanelor afectate de incendii a scazut cu aproape 50%. Astfel, in primele noua luni ale anului, 279 de adulti si 22 de copii au fost raniti in urma incendiilor. De asemenea, 124 de adulti si 10 copii si-au pierdut viata in astfel de evenimente.

Cristian Radu a atras atentia ca in prima saptamana a lunii octombrie patru copii cu varste intre 1 - 8 ani au murit in incendii si, in acest context, a subliniat importanta supravegherii minorilor.