Puigdemont cere catalanilor sa se opuna preluarii puterii regionale de catre Madrid

Steagul Spaniei a fost dat jos in mai multe orase din Cataloni a

Catalonia.

"Este foarte clar ca cea mai buna cale de aparare a progreselor facute pana acum este opunerea democratica fata de articolul 155", a spus Puigdemont intr-o scurta declaratie de presa.Guvernul spaniol nu ia in considerare declaratiile lui Carles Puigdemont, pe care il considera demis din functia de presedinte al Generalitat, au declarat surse apropiate executivului pentru abc.es, citat de news.ro., dupa ce parlamentul regiunii a votat vineri in favoarea independentei fata de Madrid. Directorul general al politiei catalane, Pere Soler i Campins, a fost destituit de Guvernul spaniol, aceasta decizie facand parte din masurile venite dupa hotararea de punere in aplicare a articolului 155 al Constitutiei Spaniei. Mii de persoane s-au adunat, sambata, in piata Colon din Madrid , demonstrand pentru unitatea Spaniei si apararea Constitutiei, a doua zi de la declararea independentei de catre