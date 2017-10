Vicepremierul Paul Stanescu: Victor Ponta minte cum respira. Atat pot sa va spun

Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat sambata, la Slatina, intr-o conferinta de presa, ca s-a inselat in ceea ce il priveste pe fostul premier Victor Ponta, pe care l-a acuzat ca minte, informeaza Agerpres.





Intrebat ce opinie are in privinta declaratiilor din ultima perioada ale lui Victor Ponta referitoare la Liviu Dragnea, presedintele PSD Olt a spus ca regreta "ce face Ponta astazi".





"Chiar regret ce face Victor Ponta astazi si stiti bine, impreuna cu toti colegii mei, ce efort s-a depus la Olt pentru alegerile prezidentiale din 2014. Chiar regret din suflet acest lucru, pentru ca eu chiar am crezut, poate am fost naiv, ca Victor Ponta intr-adevar poate sa fie un om care poate sa faca politica cu multa maturitate. Din pacate, m-am inselat. (...) Sa citez un clasic in viata, imi pare ca-l citez si sunt de acord cu el si e pentru prima data cand sunt de acord cu el, ca Victor Ponta minte cum respira. Atat pot sa va spun", a afirmat Paul Stanescu.





Vineri, fostul premier Victor Ponta a declarat ca Liviu Dragnea s-a prezentat ca "luptator impotriva sistemului", dar de fapt ii era "cel mai bun prieten" si i-a transmis liderului PSD sa se ocupe de guvernare si "sa lase mizeriile din trecut, ca nu-l avantajeaza".

Victor Ponta a declarat joi seara ca afirmatiile lui Liviu Dragnea despre lupta sa cu sistemul sunt doar niste mizerii, caci seful PSD insusi a avut grija sa discute cu oameni la Laura Kovesi si Florian Coldea la cafele, la tenis si la parlitul porcului, potrivit B1.ro. "Intai a spus ca n-a vazut-o pe Kovesi niciodata, apoi a spus ca s-au vazut la intalniri oficiale, la vila K2 - desi nu stiu cat de oficiale sunt intalnirile de acolo. Daca tine mortis, ii aduc aminte si de intalnirile neoficiale. Eu n-am raspuns atacului decat pentru a arata ca asta cu 'Dragnea care lupta contra sistemului' e doar o minciuna, la fel ca programul de guvernare, care cica e lapte si miere", a declarat Ponta."Mizeriile astea cu 'sistemul' vin de la omul care s-a intalnit cu Kovesi si Coldea, la tenis, la cafea, la parlitul porcului, la pescuit, la lucruri care-i fac placere domnului Dragnea. Nu inteleg de ce minte in public! Are un reflex de a minti. Daca-l intrebati 'te cheama Dragnea?', el o sa raspunda 'nu' si daca ii aratati buletinul, el spune 'da, dar stati ca ma cheama Dragnea, dar...'", a mai spus fostul premier.