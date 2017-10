Mai multi turisiti au ramas blocati cu masinile la Balea Lac, din cauza viscolului./ Pot cobori cu telecabina, dar refuza sa isi paraseasca automobilele

Mai multi turisti au ramas blocati cu masinile, sambata, la Balea Lac, judetul Sibiu, iar echipaje de salvamontisti si jandarmi montani sunt in zona, potrivit News.ro. Potrivit autoritatilor citate, oamenii pot cobori cu telecabina, dar nu vor sa isi lase masinile.Drumarii incearca sa curete soseaua astfel incat oamenii sa fie coborati in siguranta, in conditiile in care in zona ninge viscolit, iar de la ora 15.00 Transfagarasanul va fi oficial inchis pe durata iernii. Sambata dimineata, stratul de zapada atingea zece centimetri la Balea.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, mai multe masini sunt blocate la Balea Lac, drumarii intervenind pentru curatarea Drumului National 7 C - Transfagarasan, astfel incat oamenii sa poata cobori in siguranta.

"Echipele CNAIR sunt la fata locului si lucreaza pentru curatarea soselei. Se va face convoi si vor fi coborate masinile care sunt la Balea", au precizat reprezentantii Politiei Sibiu.

Potrivit acestora, nu se cunoaste numarul de autoturisme care este in zona.

La randul sau, seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David, a precizat ca la Balea Lac sunt trei masini Salvamont cu 15 oameni, dar ca nu sunt persoane in pericol sau cu probleme medicale.

De asemenea, la Balea Lac sunt si echipaje de jandarmi montani.

"Colegii desfasoara activitati de indrumare si recomandari pentru turisti, nu se intervine in alt fel deocamdata, asteptandu-se curatarea drumului", au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Sibiu.

Oamenii pot cobori cu telecabina de la Balea, insa nu vor sa plece si sa isi lase masinile.

Potrivit meteorologilor, la Balea Lac ninge, temperatura a scazut la minus 4 grade Celsius si bate vantul. La ora 09.00, stratul de zapada era de zece centimetri.

Drumul National 7 C - Transfagarasan - va fi inchis, de sambata, de la ora 15.00, cu cinzi zile mai repede decat in mod normal.

De asemenea, din cauza viscolului si a zapezii, este inchisa circulatia rutiera si pe DN 67C - Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, pe tronsonul kilometric 34+500 - 59+800.