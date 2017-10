MAE: Romania isi reafirma sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei./Respingem cu fermitate "declaratia unilaterala de independenta a Cataloniei"

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, printr-un comunicat de presa, ca Romania isi reafirma sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei si ca respinge "declaratia unilaterala de independenta a Cataloniei", dupa ce Parlamentul din Catalonia a votat independenta fata de Spania, iar Madridul a anuntat preluarea contrlului direct al regiunii, prin dizolvarea parlamentului regional.

Redam comunicatul:

Respingem cu fermitate si irevocabil "declaratia unilaterala de independenta" a Cataloniei. Reafirmam sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Spaniei. Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie reflectata atat la nivel bilateral, cat si in cadrul UE si la nivel international.

Subliniem ca legitimitatea oricarui proces sau a oricarei actiuni care tine de ordinea interna a unui stat rezida in deplina sa conformitate cu legea fundamentala, cu ordinea de drept din statul respectiv. Reiteram pozitia consecventa a Romaniei in favoarea respectarii dreptului international, care nu permite modificari teritoriale survenite fara acordul statului implicat.

Situatia generata in Catalonia tine de ordinea interna din Spania si ne exprimam speranta ca va reveni in cel mai scurt timp in parametrii ordinii constitutionale din acest stat.