Ranitii din Colectiv: Nu s-a schimbat nimic. S-a revenit la anormalitatea de acum doi ani

La doi ani dupa incendiul din clubul bucurestean Colectiv, in urma caruia au murit 65 de tineri si au fost ranite aproape 200 de persoane, ranitii sustin, intr-o serie de declaratii pentru News.ro, ca "nu s-a schimbat nimic", in afara de cateva guverne, disparitia unor oameni politici si inchiderea unor cluburi, si nici nu se asteapta sa se schimbe prea curand.

Liviu Popescu, basistul trupei Up to Eleven, ars pe 35% pe suprafata corpului, a spus pentru News.ro, din Germania, de la clinica Halle pentru o recuperare dupa a patra operatie de corectie, ca "nu s-a schimbat nimic" si "poate ca suna pesimist, dar cred ca nu se va schimba nimic nici in viitor".

Cei doi ani de dupa incendiul din clubul bucurestean Colectiv au trecut pentru artist "destul de repede", fiind angrenat in diverse actiivitati, s-a intors la serviciu si si-a reluat activitatea muzicala. "Nu s-a schimbat absolut nimic, si nu vorbesc doar despre noi", este convingerea lui Liviu, care afirma si ca "s-a uitat de Colectiv". "Lumea isi aduce aminte in preajma zilei de 30 octombrie. Oamenii care nu au fost implicati direct nu sunt interesati, unii isi amintesc cu tristete, altii ne critica, altii sunt invidiosi ca am primit tratamente mai bune", a spus Liviu Popescu.

Acelasi lucru il considera si Catalin Scanteie (chitarist si actor), care a fost impreuna cu Sanda Scanteie (asistent medical) la concertul de acum doi ani din clubul Colectiv, asa cum sunt impreuna de 18 ani.

Acesta a povestit ca incearca sa isi refaca viata, dar "nu va mai fi niciodata cum a fost pana in 30.10.2015".

"Amandoi am revenit la munca de vreo sase luni si incercam practic sa ne refacem viata, desi nu va mai fi niciodata la fel cum a fost pana in 30.10.2015", marturiseste Catalin pentru News.ro. "Eu mai sunt cum mai sunt, nu tin neaparat sa am niste maini frumoase, dar la Sanda lucrurile stau exact pe dos. Si ce este mai trist, faptul ca unii pacienti o privesc diferit, cu retinere, momente in care Sanda trebuie sa le spuna ca totul e ok, ca nu se ia", descrie el situatia stanjenitoare prin care trece sotia sa la locul de munca.

"In linii mari s-au schimbat cateva guverne, au disparut cativa oameni politici, s-au inchis cateva cluburi, s-au dat cateva legi si... cam atat", raspunde artistul. "Oamenii politici au reinceput sa scoata capul, sa fie din nou pusi in functii-cheie, unele cluburi s-au redeschis pe "semnatura", cu asumarea patronului, legile date nu sunt respectate, ma refer la nevoile marilor arsi", a subliniat Catalin, adaugand ca "nu va uita ce s-a intamplat", desi oamenii "sistemului" cred asta.

"Oamenii sistemului au reinceput sa apara din cauza ca au crezut ca am uitat ce s-a intamplat in urma cu doi ani. Cum sa uitam, fratilor? Nu, nu vom uita niciodata, cum nu am uitat pe nimeni de la Revolutie incoace. Nu ne pacaliti cu un "kil" de faina, o pereche de cizme de cauciuc si cu o galeata. Vom avea grija sa nu uitam si va asigur de asta", este convingerea chitaristului.





Nu s-a schimbat mai nimic, pe scurt.





"S-a revenit la anormalitatea de acum doi ani. Ceva obisnuit pentru marea majoritate a poporului. "Si ce daca a furat, dar a dat si la altii", auzim peste tot. "Dar ce aveti cu el, ca doar a facut si fapte bune", referitor la politicieni arestati. Crede-ma, am cunoscut in ultimii doi ani de la oameni simpli la directori de companii uriase, oameni intalniti pe strada, care ori au uitat de Colectiv, ori ma puneau la zid, spunand "da" ce ai cautat acolo?" sau "asta ai vrut, asta ai avut!". Inca mai sper la o viata mai buna si o schimbare radicala a sistemului, inca mai sper ca macar fiul nostru, Stefan, sa se bucure de schimbare", spune cu incredere Catalin Scanteie si a subliniat ca "desi procesul Colectiv inainteaza incet, cred ca pana la urma vinovatii vor plati cu varf si indesat pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete.