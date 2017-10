Transfagarasanul va fi inchis de sambata, din cauza viscolului

Drumul National 7 C - Transfagarasan - va fi inchis, de sambata, din cauza viscolului, a anuntat Politia Sibiu, relateaza News.ro.

Transfagarasanul va fi inchis oficial incepand cu ora 15.00, in conditiile in care in zona ninge viscolit.

Din cauza viscolului si a zapezii, este inchisa circulatia rutiera si pe DN 67C - Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, pe tronsonul kilometric 34+500 - 59+800.

Meteorologii au anuntat intensificari temporare ale vantului, precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare la munte si disconfort termic de vineri de la ora 21:00 pana luni la ora 23:00.





Potrivit ANM, din noaptea de vineri spre sambata (27/28 octombrie) si pana duminica dimineata (29 octombrie) vantul va avea intensificari temporare in special in sud-vestul si centrul tarii, cu viteze cuprinse, in general, intre 45 si 55 km/h. La munte, in special, la altitudini de peste 1600 de metri, rafalele vor depasi 65-70 de kilometri la ora, iar pe creste 80-90 kilometri la ora. Trecator, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.

De asemenea, duminica (29 octombrie) si luni (30 octombrie) intensitatea vantului va fi in crestere in toate regiunile, iar la munte va sufla tare. In zona de munte va ninge viscolit si se va depune strat de zapada consistent.

Temperaturile vor scadea in toata tara, iar intensificarile de vant vor determina amplificarea senzatiei de rece, precizeaza ANM.