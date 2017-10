VIDEO Peste 1.000 de oameni, intr-un mars al tacerii in memoria victimelor din Colectiv: "Dupa doi ani nu s-a schimbat mai nimic"

Peste 1.000 de oameni s-au adunat, incepand cu ora 19.30, in parcul din fata magazinului Unirea, iar de acolo au plecat in mars, pe Splaiul Dambovitei, pana in Piata Bucur, relateaza News.ro.Participantii - rude, prieteni ai celor care au pierit in incendiu, dar si oameni care nu ii cunosteau - au mers in tacere, purtand in maini fotografii ale victimelor, candele si flori. Printre participanti a fost si fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu.De asemenea, o parte dintre participanti au purtat tricouri albe inscriptionate cu fotografiile celor 64 de tineri care au murit in incendiul din Colectiv.Maria Popa, mama lui Adrian Popa, a venit la marsul tacerii cu speranta ca cei vinovati vor fi pedepsiti."Ma sufoca atata nepasare. Ar trebui sa ne pese mai mult. Am venit aici in amintirea lor", a spus, la randul ei, mama unui alt tanar mort in incendiu."Vrem sa transmitem prim acest mars ca nu-i vom uita niciodata. Dupa doi ani nu s-a schimbat mai nimic", este mesajul lui Cristian Matei, unul dintre tinerii raniti in clubul Colectiv.La marsul in memoria victimelor din Colectiv a venit si un tanar care dupa tragedie s-a implicat in transferarea ranitilor in spitale din strainatate. "Nu s-a schimbat nimic in bine in acesti doi ani pentru ca in spitalele din Romania lipsesc medicamente de baza", a spus tanarul, venit de la Londra.Oamenii au ajuns in Piata Bucur la ora 20.00, intr-o tacere apasatoare, si au depus flori si candele la altarul Colectiv din fata fostei fabrici Pionierul, unde sunt fotografiile victimelor.O parte dintre participanti, in special copii, au chitare si urmeaza sa cante in Piata Bucur piesele: "Back to life" (Goodbye to Gravity), "Exercitiu" (Valeriu Sterian) si "Vinovatii fara vina" (Pasarea Colibri).Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv, spune ca este important, la doi ani de la incendiu, sa incercam sa ne dezmeticim, sa ne asumam greselile din trecut si sa facem tot ce putem sa le indreptam, pentru a nu se mai intampla o astfel de tragedie.In urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 si-au pierdut viata 64 de persoane - 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate. Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.Duminica, pe 29 ocombrie, se implinesc doi ani de la tragedie.Manifestatia, intitulata "Marsul chitarelor Colectiv", a fost organizata de Asociatia Colectiv GTG 3010."Vineri, 27 octombrie, ora 19:00 va asteptam in Piata Unirii (in parcul din fata magazinului Unirea) de unde vom pleca in mars spre Colectiv. Va invitam sa va aduceti chitarele si sa cantam in Piata Bucur, in jurul monumentului", au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului La ora 22.33, cei prezenti vor interpreta piesele "Back to life" (Goodbye to Gravity), "Exercitiu" (Valeriu Sterian), "Vinovatii fara vina" (Pasarea Colibri), pe pagina de Facebook a evenimentului fiind indicate si tabulaturile.Intre orele 20.00 - 23.00, in Piata Bucur, in functie de numarul de participantilor, se va restrictiona progresiv traficul rutier pe: str. Bucur, str. Intre Garle, str. Verzisori si strazile care converg spre Piata Bucur, informeaza Agerpres.Brigada Rutiera Bucuresti solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona, sa circule cu maxima atentie si sa respecte semnalele politistilor rutieri.