​VIDEO 11 migranti din Irak, Iran si Siria, opriti la frontiera cu Serbia

Potrivit sursei citate, "in data de 26.10.2017, in jurul orei 02.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Naidas - judetul Caras Severin, in cooperare cu lucratori din cadrul Postului de Politie Ciclova Romana si Bozovici, au oprit pe comunicatia DN 57, in apropierea frontierei de stat, un autoturism marca KIA, inmatriculat in Bulgaria, condus de un cetatean roman. La controlul specific, politistii au depistat in interiorul autoturismului unsprezece cetateni straini care nu vorbeau limba romana si nu isi justificau prezenta in zona de frontiera".In comunicat se precizeaza ca acestia au fost condusi la sediul politiei de frontiera pentru cercetari, unde s-a stabilit ca grupul era format din noua barbati si doi minori, dintre care opt cetateni irakieni, doi cetateni iranieni si un sirian. Adultii au varste cuprinse intre 18 si 59 de ani, iar cei doi copii au 10, respectiv 11 ani.Soferul autoturismului este cetatean roman, se numeste G. B., in varsta de 42 de ani si domiciliaza pe raza judetului Timis, mai precizeaza sursa citata."Totodata, s-a stabilit faptul ca cetatenii straini au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul cetateanului roman", arata Politia de Frontiera.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat, cei 11 fiind preluati de lucratori din cadrul Biroului pentru Imigrari Caras-Severin, in vederea luarii masurilor legale care se impun.De asemenea, cetateanul roman este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti, iar autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Naidas, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie luate masurile legale ce se impun, mai precizeaza Politia de Frontiera in comunicat.