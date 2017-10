pentru someri - plata contributiei pentru asigurari de sanatate este asigurata de catre ANOFM, din fondul de somaj;

pentru pensionari, dar si pentru cei aflati in concediu medical, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala - plata contributiei pentru asigurari de sanatate este asigurata de catre CNPP, din bugetul asigurarilor sociale;

pentru persoanele asistate social - plata contributiei pentru asigurari de sanatate este asigurata de catre ANPIS, din bugetul de stat;

pentru personalul monahal - plata contributiei de asigurari de sanatate este asigurata de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, din bugetul de stat;

pentru persoanele aflate in penitenciare - plata contributiilor de asigurari de sanatate este asigurata de catre Ministerul Justitiei, din bugetul de stat.

"Prin proiectul OUG de modificarea a Codului Fiscal, lansat ieri in consultare publica, Ministerul Finantelor Publice propune modificarea categoriilor de contribuabili la sistemul de asigurari de sanatate. Ca urmare, incepand de la 1 ianuarie 2018: pensionarii, somerii, persoanele asistate social, persoanele aflate in concediu medical, persoanele aflate in concediu de crestere copil, personalul monahal, persoanele aflate in detentie sau strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, vor beneficia cu titlu gratuit de servicii medicale, toti fiind asigurati ai sistemului public de sanatate, fara obligatia de plata a contributiei de sanatate. Pentru ei, serviciile medicale vor fi decontate de salariati!", afirma BNS intr-un comunicat difuzat vineri BNS explica faptul ca, in prezent, conform art 153, alin (1), lit. h) - o) din Codul Fiscal, o serie de institutii publice sunt contribuabili ai sistemului public de asigurari de sanatate, pentru persoanele ce beneficiaza de diverse prestatii sau indemnizatii asigurate de institutiile in cauza, respectiv:"In 2017, pentru 9 luni, suma contributiilor platite de institutiile publice mai sus mentionate, pentru aceste categorii de persoane, a fost de 574 milioane lei. Majorarea pensiilor ar fi ridicat considerabil aceasta suma", arata BNS.In acest context, Blocul Sindical semnaleaza ca, "de la 1 ianuarie 2018, Ministerul Finantelor Publice propune ca nici una din institutiile mai sus mentionate sa nu mai asigure contributiile de sanatate pentru persoanele pe care le asista.Ca urmare, incepand de la 1 ianuarie 2018:- pensionarii,- somerii,- persoanele asistate social,- persoanele aflate in concediu medical,- persoanele aflate in concediu de crestere copil,- personalul monahal,- persoanele private de libertate,- strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii,"."Avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 salariatii vor fi singurii contributori ai sistemului de asigurari de sanatate, ei vor fi cei ce vor trebui sa suporte povara serviciilor medicale pentru pensionari, someri, asistati sociali, personal monahal, detinuti, etc.", arata sursa citata.Conform confederatiei sindicale," nu numai ca Guvernul a eliberat angajatorul de toata responsabilitatea finantarii colective a sistemului de securitate sociala, acum statul s-a eliberat pe el insusi de obligatiile sociale, a considerat ca e prea mult. Si atunci, le-a transferat cuiva care are prea putina forta pentru a reactiona fata de astfel de decizii"."Probabil in perioada urmatoare vom primi de la Ministerul Sanatatii Publice completarea acestui "cadou",", mai afirma BNS.