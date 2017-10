Ancheta la Iasi dupa ce un barbat a ajuns la spital cu lovituri de topor la cap

Barbatul ar fi fost victima unei batai care a avut loc in centrul Iasiului, el fiind lovit in cap cu un topor, dezechilibrandu-se si cazand pe scarile unui beci."Pacientul prezenta hematom cranian, multiple fracturi la nivelul fetei. El se afla in coma si va fi transferat la Spitalul de Neurochirurgie, pentru efectuarea de investigatii medicale de specialitate", a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoiesu, coordonatorul SMURD Iasi.Potrivit medicului, prognosticul este rezervat.In cauza, Politia a deschis dosar penal pentru infractiunea de lovire si alte violente."Am fost sesizati cu privire la un conflict intre mai multe persoane cunoscute. Un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului pentru a ancheta cazul. A fost intocmit si un dosar penal pentru lovire", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.