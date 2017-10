Romania trece duminica la ora de iarna

Astfel, incepand de duminica, Romania va avea doua ore avans fata de timpul universal coordonat (UTC).CFR Calatori a anuntat ca trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se formeaza) dupa ora oficiala de vara pana in noaptea de 28/29 octombrie 2017 ora 4 AM, care devine ora 3 AM. In noaptea 28/29 octombrie 2017, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora oficiala de vara, vor opri in statiile din parcurs stabilite, unde vor stationa pana la ora de plecare din orarul in vigoare dupa noua ora a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanta scurta pana la statia finala isi vor continua mersul pana la destinatie.