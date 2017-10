Judecatoria Gherla: Monica Iacob Ridzi poate fi eliberata conditionat / Decizia nu e definitiva

Fostul ministru al Turismului Monica Iacob Ridzi ar putea fi eliberata conditionat din Penitenciarul Gherla, in urma unei decizii pronuntate, vineri, de o instanta a Judecatoriei Gherla. Decizia Judecatoriei Gherla poate fi atacata cu recurs de catre procurorii DNA in termen de 3 zile de la pronuntare.



Avocatul Monicai Iacob Ridzi, Tiberiu Ban, a declarat, pentru Agerpres, ca nu poate sa comenteze in legatura cu solicitarea de eliberare conditionata, deoarece asa i-au cerut clientii sai. "Familia nu doreste comentarii. Ma iertati, am vorbit cu sotul si nu as vrea sa comentez fara aprobarea familiei. M-au rugat sa nu comentez", a subliniat Tiberiu Ban.



Monica Iacob Ridzi a fost condamnata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in luna februarie 2015, la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu.

Ea a fost gasita vinovata dupa ce procurorii DNA au acuzat-o ca a platit in 2009 cateva servicii fictive unor companii preferentiale, producand Ministerului Turismului un prejudiciu de peste 600.000 de euro.



Avocatii sai au aratat in instanta ca Monica Iacob Ridzi a avut un comportament exemplar in timpul privarii de libertate. In urma cu un an, ea a jucat, alaturi de alte sapte detinute, in spectacolul "Selfie", pe scena Teatrului National din Cluj.