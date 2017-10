Elevii unui colegiu din Piatra Neamt au intrat in legatura directa radio cu un astronaut american pe de Statia Spatiala Internationala

Elevii, din clasele X-XII, sunt membri ai unui club de astronomie care functioneaza la nivelul liceului, iar contactul cu astronautul american de pe ISS s-a derulat joi in cadrul proiectului international ARRIS.Comunicarea elevilor Raluca Maria Ghilea, Andreea Vrabie, Tudor Covaci, Vlad Gubendreanu, Andi Enache, Alexandru Zaharia si coordonatorul Theodor Nichifor, s-a realizat prin intermediul unor echipamente de radioamatori, cu sprijinul reprezentatilor Colegiului Glanmire Community din Cork- Irlanda.'Timp de aproape sapte minute, copiii au comunicat cu acel astronaut american, au pus zece intrebari cu privire la viata in spatiu. Programul este educativ. El ii pune pe copii in legatura cu un astronaut live, ceea ce nu este la indemana oricui. Emotiile au fost mari, atat ale organizatorilor, cat si ale celor care au intermediate, adica radioamatorii din Piatra Neamt, care au acordat asistenta', a declarat directorul colegiului, Florin Irimia.Profesorii coordonatori ai activitatii au fost Nadia Circu si Mariana Frenti.ARISS este un grup voluntar global care a format un program de utilizare a echipamentelor radio la bordul ISS ca un canal pentru educarea scolilor din intreaga lume cu privire la activitatea programului spatial international, viata la bordul ISS, expeditiile pe care astronautii le intreprind.