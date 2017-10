Parchetul s-a sesizat din oficiu in cazul sefului CJ Calarasi, Vasile Iliuta, care a plecat de la un filtru rutier fara acordul politiei 

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, citat de Agerpres, "urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la aspectul ca numitul Iliuta Vasile, in seara zilei de 26.10.2017, a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al organelor de politie pentru a se stabili daca se afla sau nu sub influenta bauturilor alcoolice, demarand in tromba si deplasandu-se la domiciliul sau din municipiul Calarasi - la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi s-a intocmit dosarul penal nr. 2350/P/2017 cu privire la comiterea infractiunii de 'refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice'".In seara de 26 octombrie, presedintele CJ Calarasi, Vasile Iliuta, a fost oprit la un control de rutina de catre politistii rutieri, insa acesta s-ar fi legitimat numai verbal si apoi ar fi continuat deplasarea fara a avea vreun dialog cu politistii. Echipajul de politie rutiera a pornit dupa Iliuta pana la domiciliul acestuia, dar nici acolo nu au reusit sa aiba un dialog cu el."In seara de 26 octombrie a.c., politistii Biroului Rutier Calarasi au oprit pentru control un barbat de 49 de ani, din Calarasi. Acesta nu a respectat indicatiile politistilor, a continuat deplasarea, fiind gasit ulterior de politisti la domiciliul sau. Fata de acesta politistii au luat masura sanctionarii contraventionale si i-a fost suspendat dreptul de a conducere autovehicule pe drumurile publice, pentru nerespectarea indicatiilor politistului. In continuarea verificarilor efectuate, in cauza s-a deschis un dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi, sub aspectul savarsirii infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Calarasi transmis vineri.