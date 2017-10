Timisoara: Un tanar a gasit o sacosa cu 26.000 de lei si a predat-o politiei

"La data de 25 octombrie, in jurul orei 09.45, un angajat al Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis tanar, in timp ce se afla in Piata Libertatii, din Timisoara, a gasit o sacosa de plastic, in care se aflau 25.800 de lei.Barbatul nu s-a gandit nici o clipa sa pastreze banii si i-a predat politistilor din cadrul Sectiei 1 Timisoara", se spune intr-un comunicat de presa al IPJ.Politia aminteste ca fapta de a nu preda, in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau, reprezinta infractiunea de insusire a bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.