Averea fondatorului Amazon a crescut joi cu 6,6 mld. dolari. Jeff Bezos ar putea sa-l depaseasca vineri pe Bill Gates in topul miliardarilor

Daca actiunile Amazon isi vor pastra vineri avansul castigat, Bezos il va depasi probabil pe fondatorul Microsoft, Bill Gates, in Bloomberg Billionaires Index , un top zilnic al celor mai bogati 500 de oameni din lume.Actiunile Amazon au crescut in sedinta de joi cu 8,5%, pana la 1.055 dolari.Averea lui Bezos s-a majorat cu 18,1 miliarde anul acesta, o crestre de 28%. In aceeasi perioada, averea lui Gates a urcat cu 5,56 mld. dolari, adica 6,7%, dar fundatia sa a donat circa 4,6 mld. dolari in august.