Tolea Ciumac si alti suspecti, retinuti intr-un dosar de contrabanda. La perchezitiile DIICOT s-au gasit aproape 600.000 de pachete de tigari si circa 100.000 de euro

Potrivit unui comunicat DIICOT, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2016 si pana in prezent au fost initiate si constituite trei grupuri infractional organizate, in scopul savarsirii infractiunii de contrabandaMembrii gruparii, printre care Ciumac Anatolie, Iordache Niculae, Miron Dan, Placinta Vasile , Pavel Ionel, Paun Petre Tudorel si Stan Valentin, au actionat coordonat pe razele judetelor Bacau, Ilfov, Covasna, Vrancea, Calarasi, Teleorman, Dambovita si a municipiului Bucuresti prin colectarea, preluarea, detinerea, predarea, depozitarea si comercializarea de tigarete introduse in mod ilicit pe teritoriul vamal al Romaniei, obtinand importante beneficii materiale din aceasta activitate infractionala.S-a retinut ca membrii gruparilor infractionale au creat o veritabila retea de distributie a tigaretelor provenind din contrabanda, structurata pe 3 paliere, in functie de rolurile pe care acestia le-au avut in cadrul gruparii.Joi, procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigaziilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, Brasov, Galati, Bucuresti si a Structurilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi si Teleorman au efectuat un numar de 56 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Bacau, Ilfov, Covasna, Vrancea, Calarasi, Teleorman, Dambovita si a municipiului Bucuresti, ocazie cu care au fost gasite si ridicate aproximativ 586.760 pachete tigari, 280 kg tigarete vrac, 247.050 lei, 47.550 euro si 100 lire.Inculpatii urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Bacau cu propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.