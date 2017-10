CFR Marfa estimeaza pierderi de 137 milioane lei in acest an

Compania de stat CFR Marfa, cel mai mare transportator feroviar de marfa, estimeaza pierderi de 137,2 milioane lei in acest an, la venituri totale de 823,3 milioane lei, arata proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru acest an, informeaza news.ro.

Mai mult, actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor, vrea sa creasca valoarea cheltuielilor de natura salariala, fata de proiectia initiala a bugetului, pentru a plati orele suplimentare si tichetele de masa.

Astfel, compania estimeaza pentru acest an cheltuieli totale de 960,6 milioane lei, din care cheltuielile de natura salariala sunt planificate la 256,7 milioane lei.

"Majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat cu sumele aferente orelor suplimentare si a cheltuielilor cu tichetele de masa acordate pentru ultimele doua luni", arata nota de fundamentare a proiectului de Hotarare publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor.

Potrivit proiectului initial, aprobat in luna mai de Guvern, CFR Marfa isi bugetase pentu acest an cheltuieli totale de 875,2 milioane lei, din care cheltuielile de natura salariala se ridicau la 245,9 milioane lei.

Cheltuielile cu investitiile sunt prognozate in acest an la 78 milioane lei.

Compania estimeaza totodata creante restante de 360,1 milioane lei, la sfarsitul anului.

CFR Marfa are aproximativ 6.600 de angajati.