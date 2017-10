Reactia Laurei Codruta Kovesi dupa ce Ponta a spus ca Liviu Dragnea a rugat-o sa-i "rezolve dosarul penal: "Nu comentez ce zic inculpatii"

"Cat priveste inculpatul de care se face vorbire (Liviu Dragnea - n.red.), sa nu uitam ca a fost trimis in judecata in 2013, dupa ce am preluat mandatul la DNA, a fost condamnat intr-un dosar, a fost din nou trimis in judecata intr-un alt dosar, deci nu cred ca poate spune cineva ca a fost favorizat intr-un fel sau altul, cel putin nu atat timp cat eu am detinut functia", a mai declarat Kovesi."Eu am obligatie de rezerva ca magistrat si nu pot intra in dialog public cu inculpatii, urmaritii, martorii, acesta e motivul pentru care nu comentam aceste declaratii", a mai spus Kovesi in interviul din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania (www.onceinromania.ro), realizat de Inițiativa România, în parteneriat cu VICE, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Ambasada Canadei."Motivul 2 e ca, poate si ca o chestiune de tactica, au fost intrebari insistente sa comentez declaratii, si in ianuarie am avut o declaratie publica in care am spus ca e prima si ultima oara cind comentez ce spun anumiti inclulpati. Daca ar trebui sa ies zilnic ar trebui sa stau la tv 8-9 ore sa comentez numai aceste lucruri", a mai spus Kovesi.Interviul integral cu Laura Codruta Kovesi: