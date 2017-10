Presedintele Consiliului Judetean Calarasi a fugit dupa ce a fost oprit la un filtru rutier / Politia l-a urmarit pana la el acasa, dar Vasile Iliuta (PNL) a refuzat sa i se testeze alcoolemia

Barbatul fusese oprit in trafic si i s-a cerut sa prezinte documentele la control. A fost rugat sa ramana in masina si urma sa fie testat cu aparatul alcooltest. In schimb, el a fugit. A fost prins in fata locuintei. In continuare, a refuzat sa fie testat, dar si sa fie dus sa i se preleveze probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Conform Noului Cod Penal, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.



Un purtator de cuvant al politiei Calarasi a declarat insa la Digi 24 ca Iliuta a fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul pentru ca nu a respectat indicatiile politiei rutiere.







Potrivit unui jurnalist local, trei echipaje de politisti l-au urmarit pe Iliuta prin oras, iar la domiciliul acestuia au venit opt politisti. La fata locului a fost prezent seful Serviciului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Calarasi, cms. sef. Nelu Paraschiv., care nu a putut sa spuna daca Seful CJ era sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit marinbadea.ro. Vasile Iliuta a fostjoi a mai multe receptii, printre care la Gala Oamenilor de Afaceri din Judetul Calarasi, dar si la hramul bisericii din satul Valcelele, noteaza sursa citata.