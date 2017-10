VIDEO Regizorul Alexandru Solomon a protestat la Patriarhie fata de vizita lui Kiril: S-a taiat la mana si a aruncat cu bani / "Actiunea a durat 1 minut, dar ce a urmat a durat 7 ore: jandarmi, politie, psihiatrie"

Alexandru Solomon este cunoscut pentru "Kapitalism", un film in care este imaginata o reintoarcere a lui Nicolae Ceausescu dupa 20 de ani de capitalism in Romania.

Jandarmii prezenti joi la Patriarhie l-au remarcat imediat si l-au chestionat timp de mai multe ore.

"Este un act artistic. Am vrut, cu ocazia vizitei Patriarhului Kirill, sa fac un dar de sange si de bani, in memoria victimelor tuturor politiilor secrete din Rusia si din Romania", a spus cineastul fiind filmat, intrerupt de jandarmi, care ii cereau in mod repetat actele de identitate.

In plus, ei i-au cerut sa isi dea jos de la gat "colierul" de imagini si sa tina bratele pe langa corp. "Nu imi place sa stati asa", a spus unul dintre jandarmi. "Nu este normal. Ma amenintati. Nu ma simt in siguranta. Este nefiresc". Regizorul a insistat un timp sa isi duca mai departe actul artistic.

Alexandru Solomon a fost insotit la o ambulanta, pentru a-i fi bandajata mana, unde jandarmii i-au scos siragul de fotografii de la gat.

"Sunt portrete oficiale ale patriarhilor. De ce mi le luati? De ce va deranjeaza?", i-a intrebat el pe jandarmi, care l-au asigurat ca i le vor inapoia.

Intrebat de medicii de pe ambulanta care a fost motivul ranii de la mana, Solomon a raspuns: "M-am taiat intentionat. Cu ocazia vizitei Patriarhului Kirill al Rusiei, care vine in Romania cu binecuvantarea presedintelui Putin, fost coleg in KGB, am vrut sa fac un dar de sange si de bani in memoria tuturor victimelor represiunii comuniste, fasciste din Romania si din Rusia. Asta e tot".

Intr-un comentariu scris pe pagina sa de Facebook, regizorul a precizat: "Actiunea a durat 1 minut, dar ce a urmat a durat 7 ore: jandarmi, politie, psihiatrie. Concluzia: tulburari de adaptare".

Patriarhul Kirill al Moscovei si al Intregii Rusii a ajuns joi la Bucuresti si a adus cu el moastele Sfantului Serafim de Sarov, care vor fi depuse la Biserica Rusa din Capitala. Patriarhul rus a spus ca noi, crestinii ortodocsi care traim in tari diferite, trebuie sa stim ca avem valori comune, astfel ca exista un potential extraordinar de cooperare si interactiune.

Patriarhul Kirill va fi prezent la Bucuresti pana pe 28 octombrie. El va participa la manifestarile religioase dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, care au inceput marti, cand moastele Sfantului Dimitrie cel Nou si ale Sfantului Ierarh Nectarie au fost depuse la noul baldachin de pe Colina Patriarhiei.