Tudorel Toader a stabilit noile standarde pentru conditiile din celule: Interfon, prize TV si dus cu posibilitate de reglare a unghiului de cadere

Ordinul a fost emis de ministrul Tudorel Toader pe 17 octombrie si a fost publicat in Monitorul Oficial pe 18 octombrie.Actul cuprinde Normele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca spatiile de cazare a detinutilor si, prin urmare, este de asteptat ca acestea sa devina referinta pentru recursul compensatoriu.Acest lucru inseamna orice abatere de la norme s-ar putea traduce intr-o reducere a pedepselor.Potrivit normelor, in in regim de maxima siguranta, detinutul trebuie sa stea singur in camera, iar aceasta sa fie dotata cu: registru de caldura, fereastra cu gratii, masa (amplasata la baza ferestrei), scaun (metalic, fara spatar), pat (de 90/200 cm), nisa depozitare, cuier, suport TV, priza alimentare energie electrica, priza semnal TV, sistem de comunicare de tip interfon, terminal sistem radioficare, dus (cu posibilitate de reglare a unghiului de cadere, regulator de temperatura si cantitate a apei si cu regulator de timp) si cada de dus, perdea, chiuveta (cu aspect satinat, unul sau doua robinete si regulator de timp hidromecanic/electronic incorporat) si vas WC-monobloc, polita pentru chiuveta (usor de curatat, rezistenta la foc si depuneri), oglinda, spatiu tehnic, usa metalica cu grilaj si vizeta cu geam de protectie.