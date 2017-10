Tudorel Toader: Augustin Lazar era membru CSM cand a fost avizat favorabil recursul compensatoriu / Reactia ministrului vine dupa ce procurorul general a criticat joi lipsa unui studiu de impact al eliberarii unor detinuti

"1. Reamintim faptul ca studiul de impact se face in procedura de elaborare si adoptare a legii! Din momentul intrarii in vigoare prevederile legii se pun in aplicare!2. Reamintim si faptul ca prin Hotararea nr. 1533 din 29.XI.2016, plenul CSM a avizat favorabil proiectul de lege, considerand ca, "in principiu, masura compensatorie propusa nu ar trebui sa devina incidenta doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerata executata in vederea acordarii liberarii conditionate. In opinia Plenului, compensatia pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate in conditii de supraaglomerare severa devine efectiva doar daca masura propusa de proiectul de act normativ vizeaza considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicata, pentru fiecare perioada de 30 zile executate in spatiul necorespunzator".3. Mai reamintim si faptul ca actualul procuror general al PICCJ facea parte din componenta plenului CSM, emitent al respectivului aviz favorabil, desi astazi ne vorbeste despre lipsa studiului de impact!"Augustin Lazar a declarat joi ca se confirma inca o data nevoia studiilor de impact pentru fiecare modificare legislativa."Ministerul Public a avertizat de la inceputul anului ca toate modificarile legislative trebuie facute pe baza unui studiu de impact. Ei bine, se confirma inca o data nevoia unui studiu de impact pentru fiecare modificare legislativa. Am vrea sa stim si noi ce studii s-au facut pentru a putea comenta rezultatele", a afirmat Lazar, potrivit Agerpres.