Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri m si izolat sub 50 de metri.Doua avertizari sunt valabile pana la ora 10.00 in Bucuresti, Buzau, Braila, Ialomita, Ilfov, Arges, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita si Giurgiu.Alte doua coduri galbene sunt valabile in judetele Galati si Vrancea pana la ora 08.00, mai transmit meteorologii.