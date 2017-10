Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril, va prezida slujba la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou

Kiril, care conduce cea mai veche patriarhie ortodoxa dintre cele reprezentate vineri la Sf. Liturghie, va coliturghisi, incepand cu ora 9,00, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala, impreuna cu arhiepiscopul Tiranei, Durresului si al Intregii Albanii, Anastasie, cu arhiepiscopul de Presov si mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehiei si din Slovacia, Rastislav, alaturi de alti ierarhi straini si romani prezenti la hram, preoti si diaconi.Sosita joi la Bucuresti, delegatia Bisericii Ortodoxe Ruse a adus un fragment din Sfintele Moaste ale Sfantului Cuvios Serafim de Sarov, care apoi va fi daruit comunitatii ortodoxe ruse din Bucuresti (Biserica Sfantul Nicolae - Tabacu).Sambata, de la ora 9,00, va avea loc slujba Te Deum la 10 ani de la intronizarea PF Daniel ca patriarh al BOR, in prezenta ierarhilor romani si straini, a clerului si credinciosilor.La ora 10,00, in Aula Magna 'Teoctist Patriarhul' din Palatul Patriarhiei, va avea loc sedinta solemna a Sfantului Sinod al BOR, dedicata Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor si pictorilor bisericesti si Anului comemorativ Justinian Patriarhul si al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului in Patriarhia Romana.In cadrul sedintei solemne, Intaistatatorii sau sefii delegatiilor Bisericilor Ortodoxe surori vor prezenta expuneri cu privire la dificultatile marturisirii credintei in timpul regimului comunist si importanta libertatii religioase astazi.De asemenea, vor fi prezentate sintetic cele mai importante activitati cu caracter religios-duhovnicesc, cultural-editorial si mediatic desfasurate de eparhiile Patriarhiei Romane din tara si din strainatate in anul 2017.La ora 12,30, in Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei, va fi vernisata expozitia de fotografii 'Justinian Patriarhul - Viata si activitatea'.In cadrul manifestarilor religioase si culturale prilejuite de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, duminica, de la ora 9,00, arhiepiscopul de Presov, mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehiei si din Slovacia, Rastislav, va oficia Sfanta Liturghie.