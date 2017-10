"Marsul Chitarelor", la doi ani de la tragedia din Colectiv. Eugen Iancu: Daca alegem sa pupam moaste, inseamna ca acesta ne e viitorul

"Marsul chitarelor" este programat sa inceapa la ora 19.00, in parcul din fata magazinului Unirea, cu punct final pana in Piata Bucur, dupa care se va incerca si organizarea unui flashmob.Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, a declarat pentru News.ro ca bucurestenii sunt asteptati la mars cu instrumente muzicale si sa cante apoi in jurul monumentului din Piata Bucur, de la ora 22.33, piesele: "Back to life" (Goodbye to Gravity), "Exercitiu" (Valeriu Sterian) si "Vinovatii fara vina" (Pasarea Colibri)."Ne strangem acolo la Colectiv, i-am invitat sa vina cu chitare, pentru a crea un moment. Nimic special, pur si simplu ne intalnim acolo. Se aprinde o lumanare, se pune o floare, fiecare ce simte. Nu e nimic impus. Noi asa am facut invitatia, sa vina cine poate, cine stie, cu o chitara, am fixat si trei cantece. O sa incercam sa facem si un flashmob. Sunt cantece usoare", a spus Eugen Iancu, pentru News.ro.El a spus ca si-ar dori sa participe la eveniment macar in jur de 10.000 de persoane, dar ca nu a facut presiuni in acest sens. El a explicat ca numarul oamenilor care vor fi prezenti la eveniment va demonstra nivelul de interes al romanilor pentru tragedia de la Colectiv."Sa nu uitam ca e si Sfantul Dumitru la Patriarhie, se pupa moaste de vreo doua zile incotinuu, deci lumea e dusa acolo - bine, nu e lumea pe care am astepta-o noi, dar, oricum, ca idee. Primaria are pe sus pe aici tot felul de evenimente. Sincer sa fiu nu stiu (cate persoane vor participa, n.r.). Nu am vrut sa fortam nimic. Daca vor fi 10 insi, inseamna ca asta doreste societatea ¬"sa se ingroape totul, sa se uite, daca vor fi 100.000 inseamna ca am trezit ceva. Eu sunt convins ca nu vor fi nici 100 nici 100.000. Sa speram ca vor fi 2.000 - 3.000 de oameni. Eu mi-as dori sa fie 10.000. Mi se pare sincer ca acesta va fi un semnal pe care noi il tragem. Daca vrem sa pupam moaste, inseamna ca acesta ne e viitorul", a spus Iancu.El a adaugat ca este important, la doi ani de la incendiu, sa "incercam sa ne dezmeticim, sa ne asumam greselile din trecut si sa facem tot ce putem sa le indreptam", pentru a nu se mai intampla o astfel de tragedie."Din greseli noi trebuie sa invatam. Din pacate, in Romania nu invata nimeni nimic. Cel putin pana acum nu s-a invatat nimic. In sanatate eu as intra cu buldozerul - in minister si in toate spitalele si as lua-o de la zero. Si in justitie cred ca tot cu buldozerul as intra, pentru ca, din pacate, si procurorii si judecatorii sunt impartiti in doua tabere - unii sunt cu aia, unii sunt cu aia, si in functie de asta iau decizii. Ar trebui ca fiecare sa isi vada de meseria lui si atat", a mai spus el.Potrivit Brigazii Ruriere a Capitalei, traficul rutier va fi inchis si reluat progresiv pe traseul de desfasurare a marsului: Parc Unirii, traversarea intersectiei dintre Bulevardul I.C. Bratianu si Bulevardul Unirii ¬ Pod Serban Voda ¬ Splaiul Unirii ¬ strada Bucur - Piata Bucur.In functie de numarul participantilor, in intervalul orar 20.00 - 23.00, se va restrictiona progresiv traficul rutier pe: strada Bucur, strada Intre Garle, strada Verzisori si strazile care converg spre Piata Bucur. Brigada Rutiera le cere soferilor sa evite deplasarea in zona, sa circule cu maxima atentie si sa respecte semnalele politistilor rutieri.In urma incendiului din clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015 si-au pierdut viata 64 de persoane - 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate. Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul ¬Mantras of War¬. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.