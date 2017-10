Defectiunea tehnica ce nu a permis joi eliberarea de permise auto, reparata / De vineri, program normal

"Personalul de interventie a lucrat peste 20 de ore pentru rezolvarea situatiei, iar echipamentele solicitate au fost inlocuite in cursul acestei dupa-amieze si testate", potrivit sursei citate.Conducerea ministerului a dispus ca toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor de la nivelul intregii tari sa desfasoare activitati in program normal de lucru in ziua de sambata, 28 octombrie.Sute de oameni s-au prezentat inca de la primele ore ale diminetii de joi la sediile directiilor de permise, dar institutia a fost inchisa pentru public din cauza unei defectiuni la un server.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a mers, joi, la sediul Directiei Permise Auto, pentru a afla cat dureaza lucrarile de reparatie. Ea a spus ca este vorba despre o defectiune care nu a putut fi anticipata li ca au fost comandate piesele care trebuie inlocuite: "Efectiv sistemul a cedat in jurul orei doua azi-noapte. In toata aceasta perioada ne-am asigurat sa nu existe niciun risc, nu este un atac cibernetic. Ce s-a intamplat a fost o defectiune la sistemul de racire, o defectiune mecanica care nu a putut fi anticipata. Tot aseara am lansat si comanda pentru piesele care trebuie inlocuite si vor ajunge astazi in jurul orei 15.00. Din momentul acela vom inlocui acele componente si ne dorim ca maine sistemul sa functioneze la adevarata capacitate. Ne cerem scuze, pentru ca, am facut o evaluare, si undeva la 10.000-15.000 de persoane apeleaza zilnic la serviciile noastre si, desi comunicatul nostru a fost dat tarziu, a fost transmis imediat ce am luat la cunostinta despre aceasta defectiune, dar sunt constienta ca sunt persoane care nu au avut timp sa afle despre acest comunicat. (...) Aceasta defectiune mecanica nu a putut fi anticipata", a declarat ministrul Carmen Dan.Ministerul de Interne anuntase miercuri seara, dupa ora 22:00, ca Directia Permise nu va functiona joi din cauza unor defectiuni tehnice la un server central al Directiei.