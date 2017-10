Ministerul Public critica "deturnarea parcursului declarat" al modificarilor legilor justitiei si cere retrimiterea proiectului la Ministerul Justitiei

Avand in vedere solicitarile mass-media referitoare la un punct de vedere al Ministerului Public privind procedura prezenta in care se afla propunerea de modificare a legilor justitiei, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reitereaza pozitia conform careia orice modificari de substanta propuse a fi aduse legilor justitiei au o importanta deosebita atat pentru sistemul judiciar cat si pentru societatea romaneasca in ansamblu. In acest context, apreciem ca fiind necesara organizarea unei dezbateri publice autentice, conditia transparentei fiind obligatorie intr-un stat de drept in care independenta si buna functionare a justitiei sunt esentiale.Ministerul Public considera ca deturnarea parcursului declarat al modificarilor - de la initiativa legislativa a Guvernului prin Ministerul Justitiei la transmiterea acestor modificari catre Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei - nu indeplineste standardele de exigenta in ceea ce priveste dezbaterea publica si dialogul interinstitutional.In aceste conditii, conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie apreciaza ca indeplinirea standardelor enuntate anterior poate fi realizata prin retrimiterea de catre Parlamentul Romaniei a proiectului de modificare a legilor justitiei la Ministerul Justitiei in vederea complinirii aspectelor de fond si de forma sesizate public de catre corpul magistratilor si de reprezentantii societatii civile.Comisia parlamentara speciala este condusa de Florin Iordache (PSD), fostul ministru al Justitiei in guvernul Grindeanu, autorul OUG 13. Cele trei proiecte pentru modificarea legilor Justitiei depuse miercuri in Parlament de ministrul Tudorel Toader reduc semnificativ prerogativele presedintelui Romaniei. Astfel, proiectul privind modificarea legii 303/2004, asa cum a fost publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, il scoate definitiv pe presedinte din procedura de numire a procurorilor-sefi (Parchetul General, DNA, DIICOT). Acelasi proiect ii interzice sa refuze mai mult de o propunere pentru sefia Curtii Supreme.