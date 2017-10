Basescu: Armatele statelor membre UE au 178 de tipuri de armament, armata SUA are 30. UE isi poate apara singura flancul estic, cu conditia integarii fortelor armate

"UE isi poate apara singura flancul estic, cu conditia integrarii fortelor armate. O integrare a cercetarii militare este esentiala. Cheltuim toti bani ca sa aflam acelasi lucru. (...) Armatele statelor membre UE au 178 de tipuri de armament. Cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are 30. Mai devreme sau mai tarziu, contribuabilii o sa intrebe: de ce investim atatia bani in aparare si nu suntem capabili sa ne aparam si strigam sa vina americanii sa ne apere?", a afirmat Basescu.El a atras atentia ca Federatia Rusa are un buget destinat apararii de 57 miliarde euro, in timp ce statele membre UE au un buget total de 227 miliarde euro."Polonia tipa sa vina americanii, ne ataca rusii. Romania tipa si ea sa vina americanii. Vreau sa va asigur ca americanii vor veni oricum in Europa. (...) De ce ni se pare ca nu suntem in securitate? Pentru ca nu vrem sa integram fortele armate", a aspus Basescu.Fostul presedinte a atras atentia ca accelerarea proceselor de integrare e solutia UE in fata unui numar tot mai mare al crizelor care vor veni in viitor. Totodata, Basescu considera ca Romania are obligatia demararii procesului de aderare la zona euro, in conditiile in care indeplineste toate conditiile Tratatului de la Maastricht."A face din mentinerea monedei nationale un obiectiv de identitate nationala este gresit. Una din esentele UE este moneda unica, aici esti sau nu esti parte a UE. (...) Romania a avut doua mari obiective, intrarea in NATO si UE, dar nu l-a stabilit inca pe al treilea", a declarat Basescu.