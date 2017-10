Ministrul Finantelor anunta schimbari fiscale majore din 2018: scade impozitul pe venit pentru persoanele fizice la 10%, contributiile trec in sarcina angajatilor, angajatorii raman cu taxa de solidaritate

In paralel, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat cresterea salariului minim brut la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018.Vezi mai jos transcrierea principalelor declaratii facute de Ionut Misa:- Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru veniturile salariale si pentru alte venituri: pensii, chirii, dobinzi, activit agricole, venituri independente, drepturi de autor (inclusiv jurnalisti)- Cresterea cu 60% a deducerilor pensonale pentru romanii cu venituri mici- Reducereaa contributiilor sociale si trecerea in sarcina salariatilor: scad cu 2 puncte procentuale; din totalul de 39,25% platite azi la un salariu brut vor ajunge la 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii platite in dreptul firmei, 20 puncte procentuale trec in dreptul salariatului. In totalul din salariul brut, 35% vor fi contributii platite de angajator in numele salariatului, deci vor fi mai multi bani pentru sanatate si pensii.Contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% dupa transferul de 20 de puncte procentuale la salariat, scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale. Toate acestea vor fi cuprinse intr-o singura contributie, numita contributia asiguratoare pentru munca".- O alta simplificare e reducerea numarului de contributii de la 9 la 3. Contributia pentru pensie (CAS) platita pentru salariat, contributia pentru sanatate (CASS) platita pentru salariat, si contributia asiguratoare pentru munca suportata de angajator.- Scad contributiile pentru pensie pentru conditii speciale sau deosebite de munca: CAS pentru conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29%. CAS pentru conditii speciale de munca scade de la 36,3% la 33%, cu 3,3 pp.- O alta masura din Codul Fiscal: romanii cu activitati independente nu vor mai plati contributii sociale raportate la sumele obtinute din aceste activitati, ci calculate la nivelul salariului minim pe economie.