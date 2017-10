UPDATE Lia Olguta Vasilescu: Salariul minim pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei / Pensia minima creste la 640 lei de la 1 iulie 2018

"Va propunem o hotarare de guvern in prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1.900 de lei,. de la 1 ian 2018 astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de reintoarcerea sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare care era de 1.550 lei de la 1 ianuarie 2018", a spus Olguta Vasilescu, in deschiderea sedintei de guvern.Aceasta a prezentat si un proiect de ordonanta de urgenta prin care indemnizatia minima de crestere a copilului creste la 1.250 lei fata de 1.233 lei in prezent, de la 1 ianuarie 2018.In acest scop, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim ci la indicele social de referinta, care este azi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si jumatate ISR, a precizat Lia Olguta Vasilescu.Introducerea venitului minim de incluziune se amana cu un an, pana la 1 aprilie 20419 din "motive tehnice", in conditiile in care programul informatic nu este pregatit, dar si la solicitarile primarilor, a precizat ministrul Muncii.Pensia minima se va majora la 640 lei de la 1 iulie 2018, cand se va majora si punctu de pensie la 1.100 lei ."Suma e aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, de 1.550 lei de la 1 ianuarie 2018", a mai spus Lia Olguta Vasilescu.Inaintea sa, ministrul Finantelor, Ionut Misa, anuntase ca cea mai mare parte a contributiilor platite acum de angajator vor trece in sarcina angajatului, ceea ce inseamna ca din acest salariu brut de 1.900 de lei vor fi platite toate contributiile sociale. Tot Ionut Misa a anuntat ca impozitul pe salarii si pe alte categorii de venituri va scadea de la 16% la 10%.