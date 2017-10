VIDEO Constanta: O ambulanta in misiune s-a ciocnit cu un taxi, patru persoane sunt ranite / Pasagera din taxi este in coma

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina joi, la un accident rutier petrecut in municipiul Constanta si in care au fost implicate o ambulanta si un taximetru.In urma impactului, doctorul aflat in ambulanta a suferit fracturi ale coastelor, asistenta medicala a fost diagnosticata cu fractura de antebrat, pasagera aflata in taximetru a ajuns in coma la spital, suferind un traumatism cranio-cerebral grav, iar soferul taximetrului are un traumatism cranian, victimele fiind duse la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Pentru scoaterea persoanei grav ranite din taxi a fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare din cadrul ISU Dobrogea.Reprezentantii SAJ spun ca in momentul producerii accidentului, ambulanta avea semnalele in functiune, transportand la spital un pacient cu insuficienta respiratorie.Martorii spun ca accidentul s-a produs dupa ce taxiul nu a acordat prioritate si ar fi intors in intersectie.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc evenimentul rutier.