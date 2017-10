Polonia dreneaza forta de munca din Ucraina: 2 milioane de cereri din partea firmelor poloneze pentru muncitori ucraineni

In anul 2016, institutiile regionale de munca din Polonia au inregistrat 1,2 milioane de cereri cu intentia de a angaja un ucrainean, adica aproape de doua ori mai mult decat anul anterior. In anul 2017 este vorba de aproape 2 milioane (pana in iunie - deja 900 mii).Firmele sunt dispuse sa-i plateasca tot mai bine, numai sa vrea sa vina. Patronii, de ex. Uniunea Patronatelor si Intreprinzatorilor, cer guvernului sa incurajeze imigratia cetatenilor Ucrainei, precum si o cale mai rapida pentru naturalizarea lor.Ucrainenii sunt de neinlocuit in economia poloneza. Sunt muncitori atractivi, instruiti, constiinciosi si tineri. In plus, Uniunea Europeana a desfiintat vizele pentru cetatenii Ucrainei si multe state vor sa-i obtina ele.In acest moment, in Polonia lucreaza mai multi ucraineni decat in celelalte state ale UE laolalta, scrie RZECZPOSPOLITA.