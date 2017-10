Iohannis: Viitorul buget european trebuie sa evite abordarile care ar favoriza o Europa cu mai multe viteze / Aderarea la zona euro, un demers esential

Iohannis a aratat ca aderarea la zona euro este un "demers esential" pentru Romania, iar adoptarea monedei unice este "proiectul politic, economic si institutional" la care tara noastra "aspira"."Ferestrele de oportunitate trebuie valorificate", a avertizat Klaus Iohannis, subliniind ca "obiectivul de aderare la zona euro cat mai repede posibil este si o ancora pentru predictibilitatea si stabilitatea de care economia Romaniei are atata nevoie".Creionand un bilant al celor zece ani care au trecut de la aderarea la UE, presedintele Iohannis a aratat ca "fara echivoc Romania, la nivelul intregii societati, a resimtit din plin beneficiile ce decurg din calitatea de stat membru".Aceasta calitate a permis modernizarea Romaniei, dezvoltarea democraitie, imbunatatirea capacitatii administrative si dezvoltarea economica."Este aproape imposibil sa identificam un domeniu in care sprijinul UE nu s-a manifestat", a continuat Klaus Iohannis, aratand ca in aceasta perioada PIB-ul Romaniei aproape s-a dublat, desi blocul comunitar a traversat o perioada de criza economica si financiara dificila.In acest interval, puterea de cumparare a romanilor crescut cu circa 20%, a adaugat seful statului, iar pentru romani aderarea a insemnat in primul rand posibilitatea de a calatori, lucra si studia in celelalte state membre.Daca "imprejurarile istorice au facut ca Romania sa nu se afle printre statele fondatoare ale UE", dupa 10 ani de la aderare "putem afirma cu incredere ca Romania s-a profilat ca un stat membru care doreste si actioneaza ferm in directia consolidarii proiectului european", a subliniat presedintele Iohannis, aratand ca "este esential sa primeze sprijinul transapartinic pentru o UE mai puternica"."Romania va trebui sa ramana acelasi partener solid in orice demers pro-european" iar acest lucru este "o responsabilitate pe care toate fortele politice din Romania au datoria sa si-o asume", a mai spus Klaus Iohannis.