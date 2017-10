Surse: Patriarhul Daniel l-a invitat in Romania pe Patriarhul Kiril al Rusiei fara sa-i consulte pe presedinte si premier

Kiril se afla in Romania in perioada 26-28 octombrie, aceasta fiind prima vizita a unui patriarh rus dupa Revolutia din 1989. Astazi, el participa la pelerinajul la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Vineri va participa la liturghia de Sfantul Dimitrie cel Nou, alaturi de alti patriarhi din regiune. Patriarhul Kiril va aduce un fragment din Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, care va fi dăruit comunităţii ortodoxe ruse din Bucureşti. Kiril si ceilalti patriarhi au fost invitaţi in Romania de Patriarhul Daniel în contextul Anului Comemorativ din Patriarhia Română dedicat apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului şi al aniversării a 10 ani de patriarhat ai Preafericitului Daniel.Patriarhul Kiril este un personaj public controversat in Rusia. El a fost dovedit colaborator al politiei politice sovietice (KGB), iar presa a documentat pe larg legaturile lui cu Kremlinul. Vizita in Romania vine pe fondul nemultumirii exprimate de o parte a clerului roman fata de participarea Bisericii Ortodoxe Romane la Sinodul pan-ortodox din Creta, boicotat de Biserica Ortodoxa Rusa.