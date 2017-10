​Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a reprosat ziaristilor ca nu au explicat cand se face studiul de impact la o lege: Sunteti specialisti, trebuia sa accentuati

El a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza declaratia sefei Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, Cristina Tarcea, care le- a cerut in cursul diminetii presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si comisiei speciale sa permita finalizarea procedurii legale pe care si-a asumat-o ca initiator Ministerul Justitiei in cazul proiectului de modificare a legilor justitiei si sa retrimita la MJ proiectul de lege."E vorba de libertatea de exprimare. Voi da o replica pe care o am deja pregatita", a declarat Tudorel Toader, inainte de a continua:"Pe cati ati intrebat si nu ati vrut sa clarificati ca la un proiect de lege studiul de impact se face in faza de adoptare a legii si nu in faza de puere in execurare a legii. Nu s-a prezentat aspectul acesta".Poate unii nu au stiut, a afirmat ministrul, dar "sunteti specialisti, trebuia sa accentuati", a mai spus acesta, adresandu-se ziaristilor.