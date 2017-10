Romania va cumpara elicoptere Airbus H215 produse la fabrica din Brasov pentru Armata si Ministerul de Interne

"Am avut o intalnire luni, la sediul Guvernului, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu reprezentantii companiei Airbus. La aceasta intalnire a participat si ministrul Economiei, domnul Gheorghe Simon. Este o discutie mai veche pe parteneriatul pe care Romania il are cu Airbus prin IAR Brasov. Intr-adevar, vor fi achizitionate, in perioada urmatoare, un numar de elicoptere care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Noi ne dorim ca, in aceeasi paradigma, companiile partenere sa investeasca in industria de aparare romaneasca, nu doar sa vanda echipamente in Romania. Or, cred ca acest parteneriat, de mai bine de 40 de ani, pe care Romania il are cu compania Airbus acum se concretizeaza si prin achizitia aceasta de elicoptere, dar elicoptere care vor fi produse pe linia de la Brasov", a declarat Mihai Fifor, informeaza Agerpres.Intrebat cand s-ar putea da comanda, ministrul Apararii a spus ca partea romana o sa faca prima parte a contractarii anul acesta."Dar aceste elicoptere se vor produce pe linia de la Brasov, linie care intra in productie anul viitor, dupa cate am eu informatii. Este vorba de modelul H 215", a mentionat Fifor.Aribus a inaugurat in septembrie 2016 fabrica de la Ghimbav, Brasov si declara atunci ca asteapta un semnal de la autoritatile romane - o comanda ferma - pentru a demara productia.In prezent, Airbus Helicopters modernizeaza la Ghimbav elicoptere pentru fortele armate din diverse tari, de la Marea Britanie pana la Djibouti, insa trecerea la "nivelul urmator" ar reprezenta-o inceperea productiei elicopterului H215 care insa a fost decalata pentru 2019, dupa cum declara in luna august Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus Helicopters"Ca un semn de loialitate, de logica, prima mare comanda de elicoptere ar trebui sa ajunga la Airbus", a declarat directorul Airbus Helicopters Romania, Serge Durand.In luna iunie, firma romaneasca Turbomecanica a semnat un acord cu compania franceza Safran pentru mentenanta motoarelor de pe elicopterele pe care Airbus vrea sa le produca la Brasov.