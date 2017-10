Comisarul UE Günther Oettinger, care vine joi in Romania, are nevoie de un miliard de euro in plus pe an, la bugetul european

Miliardul in plus il vrea Günther Oettinger, teoretic, pentru „gestionarea crizei refugiatilor si lupta impotriva teroristilor“. Practic, este vorba de bani care sa acopere pierderile la bugetul UE cauzate de Brexit. In disperata sa incercare de a rezolva problema diminuarii bugetului UE prin sistarea contributiei Marii Britanii, Oettinger a incercat in luna martie a acestui an, la doua luni dupa inscaunarea sa in functia de Comisar UE pentru buget, sa propuna reducerea subventiilor agrare. Sau, de exemplu, „unul sau doi centi din acciza pe carburanti“, ca si „o parte din incasarile provenite din licitatia certificatelor verzi” sa fie virate la Bruxelles.Astfel de idei au fost refuzate de Ministerul german de finante, dupa cum a precizat, in martie 2017, heise.de . Publicatia germana, citand pozitia exprimata de ministerul federal, scrie ca „decizia asupra introducerii unui nou impozit UE nu apartine Comisiei Europene sau Parlamentului European, ci Consiliului de Ministri, din care fac parte ministrii celor 27 de state membre. Ministrul german de Finante „refuza introducerea de mijloace proprii, bazate pe impozite nationale, in scopul finantarii bugetului UE“.La un an dupa alegerile parlamentare din Germania, din 2009, premierul landului Baden-Württemberg, Günther Oettinger, a plecat ca europarlamentar la Bruxelles. O functie bine platita, insa care inseamna exil din politica interna. Oettinger a fost propus pentru Comisia Europeana de cancelarul Angela Merkel. La vremea respectiva, in mediul politic se specula ca Merkel ar fi fost iritata de vocalul sau coleg de partid. Oettinger a ocupat, succesiv, posturile de comisar pentru energie, economie digiatala, iar din ianuarie 2017, pentru buget si personal.Vizita din 26 octombrie nu este prima vizita a lui Günther Oettinger in Romania. In iunie 2008, impreuna cu o delegatie de peste 30 de oficiali si investitori germani, Gunther Oettinger a vizitat Romania, pe agenda sa de lucru stand cele patru orase in plin boom economic: Bucuresti, Timisoara, Cluj si Sibiu. S-a relatat semnarea de cooperari pentru extinderea retelei de pregatire profesionala din Romania (cu finantare germana), in domeniul cercetarii si proiectarii auto, ca si al consultantei in scop de absorbtie a fondurilor europene, asigurate de pensionari din administratia de stat germana.Tot atunci, s-a vorbit de o „axa fluviala Dunare-Rin”, pe care transportul de marfa intre cele doua tari sa fie intensificat, iar la Bucuresti, Oettinger a vizitat „cartierul german“ un proiect in parte controversat, al dezvoltatorului imobiliar LBBW (banca de stat a landului Baden-Württemberg), impreuna cu Heberger Bau AG si o firma a Grupului Tiriac.LBBW din Stuttgart este cea mai mare dintre bancile cu capital de stat german si a fost puternic afectata de criza financiara. In luna august 2009, divizia sa imobiliara a intrat in atentia procuraturii din Stuttgart. Pe langa proiecte de zeci de milioane de euro din Germania, suspecte de management defectuos si coruptie, au fost luate sub lupa procuraturii si cateva proiecte ale LBBW din Romania.Stuttgarter Zeitung scria despre „cartierul din Chitila”, unde, datorita intarzierilor de constructie, cumparatorii care si-au reziliat contractul au primit dublul avansului achitat. In cazul unui proiect imobiliar din Cluj, intre timp oprit, proprietarii terenului ar fi primit inca inainte de semnarea contractului un avans de 200.000 de euro, bani pierduti daca nu se semna contractul.Procurorii germani au luat atunci sub lupa si plata integrala a terenului, 18,5 milioane de euro, inainte de primirea autorizatiei de constructie. Prin aceste plati nejustificate si pierderi de dobanzi, LBBW ar fi intrat in zona minusurilor.Opt ani mai tarziu, Oettinger este subiect al unor vehemente critici, in urma faptului ca „a calatorit in Ungaria la bordul unui avion privat al omului de afaceri german Klaus Mangold, considerat un apropiat al Moscovei“, dupa cum mentioneaza Hotnews.ro, citand AFP. Klaus Mangold a fost presedinte al Consiliului de Administratie al DaimlerChrysler Services AG, din 2011 e presedinte al board-ului de control al TUI. Mangold e vechi partener de afaceri si mistretiade la Bals, al lui Ion Tiriac.In ciuda criticilor referitoare la potentialul conflictul de interese in care intrase Oettinger calatorind gratis cu avionul unui afacerist, el s-a bucurat, in continuare, de sprijinul Comisiei Europene. "Regulile pentru registrul de transparenta se aplica cand e vorba de o intalnire in domeniul de competenta al comisarilor", si "Nu este un conflict de interese, se intampla des", a spus purtatorul de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, citat de Hotnews.ro