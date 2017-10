O noua criza a medicamentelor: peste jumatate din medicamentele esentiale in tratamentul tuberculozei  lipsesc din Romania sau sunt achizitionate cu mari dificultati

"Practic, astazi nu am nicio schema de tratament disponibila pentru tratarea formelor de tuberculoza MDR/XDR”, declara medicii citati de Observatorul Roman de Sanatate. Jumatate din medicamentele esentiale pentru tratarea tuberculozei nu pot fi achizitionate din fonduri publice din motive birocratice. In prezent, organizatiile internationale asigura in Romania tratamentul necesar unui numar limitat de pacienti, dar si aceste fonduri internationale se vor termina la inceputului lui 2018. Raportul-alerta este sustinut si de Parteneriatul StopTB Romania, iar cativa pacienti au inregistrat mesaje de avertizare.Observatorul Roman de Sanatate a analizat in parte fiecare dintre cele 28 de medicamente recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru tratarea tuberculozei si a constatat ca, in Romania, peste jumatate dintre ele lipsesc sau sunt achizitionate cu mari intarzieri.“Un pacient cu TBC tratat in programele cu finantare internationala e mult mai norocos decat un pacient tratat pe programele administrate de statul roman” - sunt cuvintele unui medic roman care lucreaza intr-un spital specializat in tratarea tuberculozei. Romania este tara europeana cu cele mai multe cazuri de TBC diagnosticate si, in acelasi timp, cu cea mai mica rata de vindecare din UE. Doar in 2016 au fost inregistrate 12 790 de cazuri noi si recidive in Romania, majoritatea bolnavilor provenind din randul populatiei tinere si active.Pacienti si fosti pacienti cu tuberculoza au inregistrat cateva mesaje video de avertizare si mesaje directe catre politicienii responsabili pot fi transmise de pe site-ul 13miidevieti.roTratamentul pentru tuberculoza este constituit din mai multe medicamente si este foarte importanta administrarea lor simultana. Dacă pacientul ia doar un singur medicament din tratament, atunci bacteria va deveni foarte rapid rezistenta la tratament si va pune in pericol grav vindecarea pacientilor. Raportul Observatorului Roman de Sanatate concluzioneaza ca „birocratia existenta ingreuneaza considerabil eforturile terapeutice ale corpului medical si limitarea raspandirii tuberculozei in randul populatiei din Romania”.Neactualizarea corecta a listei din HG 720/2008 care contine medicamentele compensate pentru tratamentul TBC a dus la situatia in care medicamente care nu mai sunt prezente in ghidurile internationale OMS sa fie rambursate, precum Ciprofloxacina, iar medicamente esentiale, precum Clofazimina sau Linezolidul, sa lipseasca.Dintre medicamentele esentiale recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, 8 nu sunt incluse deloc in lista medicamentelor compensate pentru pacientii romani. Cinci medicamente sunt compensate doar pentru pacientii care pe langa diagnosticul de tuberculoza sunt diagnosticati si cu HIV. Cu alte cuvinte, in sistemul medical romanesc, pacientii diagnosticati si cu HIV si cu TBC sunt mai norocosi decat cei care au doar tuberculoza pentru ca cei din urma nu au acces la toate medicamentele necesare.Pe de alta parte, un numar semnificativ de medicamente nu sunt inregistrate in Romania pentru ca producatorii lor nu sunt interesati de piata romaneasca din motive comerciale: in conditiile de aici, profitul este dificil de obtinut.Zece medicamente esentiale pentru bolnavii cu TBC sunt aduse in Romania pe autorizatii de nevoi speciale, procedura laborioasa care necesita intre 6 si 8 luni pentru aprobare, desi este vorba de medicamente recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.Printre medicamentele cu probleme se afla Clofazimina, Linezolid, Streptomicina, Amoxicilina cu acid clavulanic, Capreomicina sau Kanamicina.Raportul citat ofera si solutii punctuale pentru rezolvarea crizei, de la medicament la medicament. Una dintre ele este aplicarea asa-numitei clauze Cipru care faciliteaza obtinerea de medicamente pentru prioritati de sanatate publica cum este tuberculoza. Clauza a fost folosita deja de tari precum Portugalia, Polonia sau Letonia si, desi folosirea ei este prevazuta in legea romaneasca, autoritatile de la Bucuresti nu au facut deocamdata uz de ea.