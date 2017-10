Patriarhul Kiril al Moscovei vine joi la Bucuresti

Patriarhul Kiril va participa la manifestarile religioase dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, care au inceput marti, cand moastele Sfantului Dimitrie cel Nou si ale Sfantului Ierarh Nectarie au fost depuse la noul baldachin de pe Colina Patriarhiei. Joi, de la ora 17.00, va avea loc procesiunea "Calea Sfintilor", care urma sa aiba loc marti, dar a fost amanata din cauza ploii. In timpul acesteia, pe langa icoana si moastele Sfantului Dimitrie cel Nou, un fragment din lemnul Sfintei Cruci, icoana si moastele Sfantului Ierarh Nectarie de la Eghina, va fi purtata si icoana Sfantului Serafim de Sarov.Vineri, cand este sarbatorit Sfantul Dimitrie cel Nou, Liturghia va fi oficiata, de la ora 9.00, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala, de catre Patriarhul Daniel, Patriarhul Kiril, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului si al Intregii Albanii, Anastasie, si Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehiei si din Slovacia, Rastislav, impreuna cu ierarhii straini delegati ai Bisericilor Ortodoxe si ierarhii romani prezenti la hram.De asemenea, sambata, de la ora 9.00, Patriarhul Kiril va lua parte, alaturi de ierarhii romani si straini, la slujba Te Deum care va marca zece ani de la intronizarea Patriarhului Daniel, iar la ora 10.00, in Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei va avea loc sedinta solemna a Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane, dedicata Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor si pictorilor bisericesti si Anului comemorativ Justinian Patriarhul si al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului in Patriarhia Romana. In cadrul sedintei solemne, Intaistatatorii sau sefii delegatiilor Bisericilor Ortodoxe vor prezenta expuneri cu privire la Dificultatile marturisirii credintei in timpul regimului comunist si importanta libertatii religioase astazi.