Muresan: Avem un proiect-pilot care isi propune sa contracareze propaganda si dezinformarea dinspre Federatia Rusa

Europarlamentarul Siegfried Muresan a declarat miercuri ca in proiectul de buget al Uniunii Europene pe anul 2018 este cuprins un proiect-pilot care isi propune sa contracareze propaganda si dezinformarea dinspre Federatia Rusa, potrivit Agerpres."Avem un proiect-pilot care isi propune sa contracareze propaganda si dezinformarea Federatiei Ruse. Comisia Europeana a infiintat o mica echipa de 10-12 persoane care monitorizeaza dezinformarea dinspre Federatia Rusa. Comisia a devenit constienta de acest pericol si a fost formata aceasta echipa. Echipa insa este prea mica si are un buget prea mic. Monitorizarea in acest moment se face prin voluntari, jurnalisti, ONG-uri din Europa si din statele vecine ale Uniunii Europene. Oamenii contribuie cu stiri privind dezinformarea si stirile false. Eu am propus acest proiect-pilot prin care vreau sa organizam monitorizarea, adica sa aducem la acelasi nivel toate statele membre, sa avem suficiente informatii din toate statele membre. Daca ajungem la concluzia ca nu e sustenabil pe baza de voluntariat, atunci Comisia sa poata remunera acei jurnalisti care contribuie si informeaza Comisia cu privire la stiri false, propaganda si dezinformare. Asta e prima etapa", a spus Muresan la sediul Parlamentului European.El a adaugat ca in a doua etapa aceasta propaganda va trebui combatuta."In primul rand, trebuie imbunatatita reteaua de contributori. In al doilea rand, trebuie conectate punctele, ca foarte des, inainte sa aud o stire in interesul Federatiei Ruse - si stire in interesul Federatiei Ruse poate fi si ca Brexitul e un lucru bun sau Catalunia sa devina independenta fata de Spania - inainte sa aud o stire care e in interesul Federatiei Ruse, poate slabeste UE sau state membre ale UE, sau politicieni proeuropeni, inainte s-o aud, foarte des o auzi pe canale de comunicare din Federatia Rusa pro-Kremlin. Atunci trebuie, practic, urmarita mai bine si sursa propagandei si a dezinformarilor. Deja se stie care sunt conturi importante de Twitter care dau, de exemplu, retweet la stiri false care vin dinspre Federatia Rusa si conturi care au un numar mare de utilizatori, de pilda in Marea Britanie, Franta, Germania si cum ajunge informatia, practic, dinspre Federatia Rusa spre state membre ale UE", a explicat europarlamentarul.Muresan a aratat ca programul-pilot consta concret in educarea personalului specializat din reprezentantele UE, astfel incat acesta sa poata informa si educa la randul lui ONG-uri, jurnalisti din statele membre."Acest departament exista. Am propus, tot in bugetul UE pe 2018, sporirea bugetului pentru acest departament cu 3 milioane de euro, tocmai pentru a le spori personalul si a imbunatati culegerea de informatii. Pentru proiectul-pilot am alocat 1,1 milioane euro iar prin el pregatim personalul din reprezentante si ne asiguram ca punem la dispozitie bani pentru ca ei sa poata transmite mai departe aceste cunostinte in statele membre. Acest proiect-pilot va incepe in anul urmator", a precizat el.