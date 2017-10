Directia de protectie a copilului din Harghita raspunde acuzatiilor Ministerului Muncii ca foloseste copiii pentru a cere bani mai multi: Urmarim doar gasirea unei solutii pentru criza financiara fara precedent prin care trec serviciile sociale si cele de protectia copilului

Potrivit dreptului la replica, in 2017, Consiliul Judetean a contribuit la bugetul Directiei cu 56% mai mult decat in 2016, in timp ce alocarea de la bugetul statului a fost de doar 86,5% din suma alocata anul trecut."Directia generala nu a folosit si nu va folosi imaginea copiilor in aparitiile publice, din contra am cerut de fiecare data reprezentantilor mass-media evitarea aparitiei beneficiarilor in reportajele realizate. Toate reportajele, articolele de presa aparute, toate demersurile noastre au vizat prezentarea unei situatii reale a sistemului de protectie a copilului si asistenta sociala din judet, a pericolelor reale existente, desigur in scopul de a putea asigura functionarea conform standardelor de calitate a serviciilor sociale indispensabile pentru beneficiarii nostri.Consiliul Judetean Harghita a contribuit pana in prezent cu suma de 9.082 mii lei la bugetul Directiei, cu 56% mai mult fata de alocarea din anul 2016, in timp ce alocarea din bugetul de stat pentru 2017 (incluzand si rectificarea bugetara amintita din septembrie) este de doar 86,5% din suma alocata din aceeasi sursa in 2016. Contributia Consiliului Judetean Harghita la bugetul Directiei este de aproape 27% in acest moment. Din analiza datelor judetului Harghita nu reiese deloc ca cheltuielile cu aparatul propriu ar reprezenta 30% din totalul cheltuielilor, acestea fiind semnificativ mai mici. In alta ordine de idei, in Ordonanta 103/2013, dar si in Legea bugetului de stat, se vorbeste despre "finantarea sistemului de protectie a copilului" si nu despre finantarea unor servicii sociale, nefacandu-se nicio diferentiere intre servicii si aparat propriu. Consideram aceasta abordare una normala avand in vedere faptul ca aparatul propriu exista pentru a asigura functionarea servicilor sociale cu toate cele necesare (achizitii, contabilitate, resurse umane, management etc) si nu este un scop in sine. In acest fel, costurile aparatului propriu ar trebui sa se regaseasca in calculele standardelor de cost pentru servicii. Logica contributiei cu 30% aparat propriu +10% costuri servicii nu s-a regasit niciodata in ultimii 10 ani. In anul 2016, CJ Harghita a contribuit cu 12% la bugetul Directiei, iar in anul 2015 cu 10,5%.Cresterea costurilor salariale in bugetul Directiei se datoreaza aplicarii Legi 250/2016 aprobata de Parlamentul Romaniei, aplicabila si obligatorie din data de 1 decembrie 2016. In cazul judetului Harghita, aplicarea noii grile de salarizare a produs o crestere a costurilor cu peste 60%. Aplicarea sau neaplicarea unei legi nu este la latitudinea conducatorului unei institutii publice in Romania. In cifre, aceasta suma reprezinta un cost suplimentar de 1.000.000 lei lunar, 12.000.000 lei anual- suma care ne lipseste in acest moment si pentru care am facut nenumarate solicitari. In ceea ce priveste stabilirea salariilor pentru o parte din anagajti de catre Consiliul Judetean Harghita, pe baza Legii 153/2017, aceasta modificare a avut un impact de doar 3% in costurile de personal ale Directiei.In cele din urma, tinem sa precizam ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita urmareste doar gasirea unei solutii pentru criza financiara fara precedent prin care trec serviciile sociale si cele de protectia copilului prestate de catre noi si nu dorim ca actiunile noastre sa fie interpretate altfel. Multiplele noastre adrese, intalnirile la diferitele ministere, greva japoneza a angajatilor, petitiile inaintate, interviurile acordate presei centrale si locale au scopul de a atrage atentia asupra acestor probleme si de a determina pe cei care au puterea de decizie sa nu fie partasi la distrugerea unui sistem care s-a cladit cu multe eforturi si despre care vorbim cu totii cu mandrie atat acasa cat si peste hotare. Suntem convinsi ca aceasta problema financiara este doar o sincopa in functionarea sistemului de protectie a copilului, care poate fi rezolvata insa printr-un efort comun"."Utilizarea imaginii copiilor in scopul inducerii unei stari de emotie in randul opiniei publice, in conditiile in care finantarea oferita de la bugetul local pentru DGASPC este cu mult sub cea necesara, este incorecta si lipsita de fundament", considera Ministerul Muncii.Acesta precizeaza ca o eventuala suplimentare a sumelor acordate de la bugetul de stat ar putea fi avuta in vedere numai in conditiile in care judetele vor asigura din fonduri proprii completarea cuantumului alocat de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a serviciilor, sumele necesare functionarii aparatului propriu al DGASPC, precum si cele necesare cheltuielilor de investitii. Prin Ordonanta de urgenta 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului le-a fost alocata suplimentar suma de 165.818.000 lei. Suma alocata este destinata sustinerii sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.