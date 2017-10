Uniunea Europeana va strange baze de date cu cetatenii extracomunitari care intra in Schengen, iar Romania adopta sistemul

Datele vor fi pastrate timp de 3 ani, iar pentru cei care depasesc perioadele legale - 5 ani.

Datele arhivate in EES pot fi consultate in scopuri de prevenire, detectare sau investigare a infractiunilor de terorism sau alte fapte grave.

Evaluarea Schengen a fost definitivata si

A fost conferit acces pasiva la sistemul de informatii privind vizele (VIS).

Propunerea legislativa privind constituirea sistemului electronic comun Entry/Exit (intrare/iesire - EES) fusese agreata deja informal cu Consiliul Uniunii Europene, iar miercuri a fost aprobata si de plenul Parlamentului European cu 477 de voturi pentru la 139 impotriva si 50 de abtineri.Miercuri, eurodeputatii au adoptat si amendamentele necesare pentru a integra acest sistem in Codul Schengen pentru frontiere, cu 496 de voturi la 137 si 32 de abtineri.Potrivit Parlamentului European, noul sistem Entry/Exit (intrare/iesire - EES) va inregistra informatii privind cetatenii non-UE - nume, document de calatorie, amprente, imagini faciale, data si locul intrarii, iesirii sau respingerii cererii de intrare in spatiul Schengen. Acest sistem se va aplica atat calatorilor care au nevoie de vize, cat si celor care nu au nevoie pentru o perioada de 90 de zile, care trec granitele externe ale spatiului Schengen.EES va facilita verificarea respectarii duratei de sedere aprobate - 90 sau 180 de zile.Sistemul va inlocui stampilarea manuala a pasapoartelor si va accelera trecerea frontierelor, facilitand si identificarea celor care depasesc duratele legale, precum si furturile de documente si identitati.Noul sistem va inregistra diferite date si va pune la dispozitia punctelor de control la granitele externe informatii necesare pentru a opri intrari ilegale si a identifica depasirea perioadelor legale.Informatiile arhivate in noul sistem vor fi accesibile autoritatilor de frontiera si celor care administreaza vizele.Datele vor fi disponibile si pentru Europol, dar autoritatile nationale pentru probleme de azil NU vor avea acces la EES, spune Parlamentul European.Desi nu sunt inca membre Schengen, Bulgaria si Romania vor participa la EES, pentru ca sistemul va fi aplicat de statele membre care aplica deplin regulile Schengen sau de statele care nu se afla in aceasta situatie dar pentru care, printre altele:"Sistemul Entry/Exit va permite trecerea mai rapida si mai sigura a frontierelor, ajutand si la identificarea teroristilor si a altor criminali care se ascund in spatele unor identitati false" - a declarat Agustin Diaz de Mera (PPE, ES), raportor al parlamentului Eropean pe acest dosar.Propunerea mai are nevoie sa fie adoptata formal si de statele membre in Consiliul UE.