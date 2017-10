Un raport atribuit Ministerului Sanatatii si obtinut de Digi 24 arata nereguli grave dupa Colectiv: Autoritatile au refuzat transferul in strainatate, infectiile nosocomiale nu apar in fisele pacientilor. / Ministerul Sanatatii sustine ca raportul nu exista, dar e contrazis de Vlad Voiculescu

Raport dupa Colectiv: Autoritatile au refuzat transferul in strainatate, chiar daca niciun spital din tara nu indeplinea conditiile pentru tratarea marilkor arsi

Ministerul Sanatatii: Nu exista niciun raport care sa contina informatii despre interventia autoritatilor in cazul "Colectiv"

Vlad Voiculescu: Incredibil! Este raportul cu nr 9/3.01.2017 depus la registratura cabinetului MS

Romania avea in octombrie 2015 doar 10 paturi disponibile pentru pacienti cu arsuri grave, in conditiile in care dupa incendiul de la Colectiv au fost zeci de astfel de cazuri. Niciun spital din tara nu indeplinea insa conditiile pentru internarea marilor arsi, neexistand o zona de izolare protectiva pentru pacientii cu arsuri. Cu toate acestea, multi dintre ranitii grav au fost transferati la spitale din strainatate abia in urma presiunilor familiilor si a publicului."Lipsa Planului Alb - bresa majora de siguranta a bolnavilor. Au fost spitale care au anuntat ca au declansat Planul Alb, dar la nivelul Directiei de Sanatate Publica nu exista o coordonare a acestora. Planul ar fi presupus existenta unui cadru medical care sa asigure eliberarea rapida de paturi de terapie intensiva. Realocarea urgentelor catre alte spitale care nu erau implicate in ingrijirea ranitilor - lucru care nu s-a intamplat. Mobilizarea masiva a cadrelor medicale a fost in mare parte spontana si mai putin datorita unui plan anterior de mobilizare cunoscut cadrelor medicale si exersat prin simulari. Comunicarea s-a facut haotic, necontrolat, atat la nivel central, cat si la nivel de spitale", se arata in raportul citat de Digi 24.Dupa incendiu, multi dintre raniti s-au infectat cu bacterii din spitale: "Problema majora, lipsa zonei de izolare protectiva pentru pacientul cu arsuri, deja cu risc de infectii. Lipsa sistemelor de climatizare conforme cu nevoile marelui ars. In foile de observatie ale pacientilor nu sunt buletine de gazometrie sanguina, nu se poate aprecia cati dintre pacienti au avut intoxicatie cu fum si arsuri ale cailor respiratorii. Nu a fost monitorizat sistematic nivelul de monoxid de carbon in primele ore dupa internare. Majoritatea celor decedati la club au avut concentratii ridicate de cianuri.""Bresa majora de siguranta a pacientilor. Analiza deceselor indica o rata ridicata de colonizare, rapid dupa internare, cu bacterii si germeni multirezistenti provenind din mediul spitalicesc", se mai arata in document.Alte probleme evidentiate in raport sunt "Comunicarea de criza cu familia. Sunt familii carora nu li s-a spus ca pacientul este in moarte cerebrala, iar asta a dus la tensiuni si acuzatii ulterioare."Documentul aminteste si ca au existat decese in timpul transportului pacientilor: "Probleme majore la transportul bolnavilor, inclusiv decese! Pentru cei decedati la transfer nu exista documente care sa ateste monitorizarea pe durata transportului si nici epicriza medicului care a constatat decesul."Ministerul Sanatatii sustine, intr-un comunicat dat publicitatii miercuri, ca "La Ministerul Sanatatii nu exista niciun Raport elaborat la inceputul anului 2017, care sa contina informatii privind interventia autoritatilor sanitare in cazul 'Colectiv'. Un astfel de document nu se regaseste nici in Protocolul de predare-primire care a fost semnat de catre cei doi ministri in data de 5 ianuarie 2017, atunci cand coordonarea Ministerului Sanatatii a fost preluata de catre ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog de la ministrul Vlad Voiculescu."Reprezentantii MS mai sustin ca "nu e singurul document pe care fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu nu l-a predat la plecare, fapt pentru care in prezent exista o cercetare in curs a institutiilor abilitate."Ministerul mai sustine ca anul acesta, institutia "a facut pasi importanti in tratarea pacientilor arsi grav".Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, care si-a incheiat mandatul la inceputul anului 2017, spune ca raportul exista si a reactionat la acuzatiile actualei conduceri a ministerului.El a declarat, pentru Hotnews.ro, ca este vorba despre "raportul cu nr 9/3.01.2017 depus la registratura cabinetului MS si ulterior remis Directiei Asistenta Medicala MS. Si nu pot sa cred ca domnul Bodog, secretarii de stat si consilierii dansului nu stiu despre acesta.""Incredibil! Mai intai nu gaseste intreaga documentatie pentru cele 2 spitale din Bucuresti care trebuiau construite cu ajutorul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare - bibliografe intregi care sunt disponibile atat la Ministerul Sanatatii, cat si la Ministerul Finantelor Publice. Acum nu gaseste Raportul despre Colectiv", a adaugat Vlad Voiculescu."Pare ca nimic ce nu este in Programul de Guvernare nu se gaseste nicaieri. Munca de luni de zile, bilbiorafturi intregi... s-au pierdut, evaporat", mai spune fostul ministru.