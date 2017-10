Daniela Mates (Inspectia Judiciara): Un procuror din DNA mi-a spus ca un coleg de-al sau ar fi plecat 'haituit'

'Un procuror de pe Sectia Judiciara (din DNA - n.r.) mi-a spus ca un alt procuror care ar fi putut face obiectul verificarilor noastre, in sens ca domnia sa si-a desfasurat activitatea in perioada de referinta, 1 ianuarie 2016 - 30 iulie 2017, a plecat din DNA, citez, 'haituit'. In opinia mea si nu numai a mea, si a celorlalti, acest aspect putea constitui un indiciu care sa imi permita atat mie, cat si celor care ar fi fost in locul meu sa considere ca ma aflu intr-adevar in parametri mentionati in procesul verbal din 17 iulie, in sensul ca daca remarc un indiciu care m-ar putea duce sa remarc anumite probleme care exista cu privire la comunicare sa pot, potrivit acelui proces verbal semnat de cinci inspectori, sa stau de vorba si cu alti procurori ce si-au desfasurat activitatea (...)', a declarat Daniela Sanda Mates.Ea a adagat ca, alaturi de inspectorul judiciar Mihaela Florina Focica, ar fi intocmit o nota, intrucat respectivul anchetator ar fi refuzat sa faca insemnari scrise despre situatia colegului sau pe motiv ca ii este teama pentru ca 'are familie, are copii si rate la banca'.'Acesta a fost si motivul pentru care eu si doamna inspector Focica am incheiat la un moment dat o nota, intrucat procurorul cu care am stat de vorba se temea, a zis ca nu va scrie pentru ca are familie, are copii, rate la banca si doreste sa fie linistit. Motiv pentru care noi am redactat acea nota, care ulterior mi-a permis sa ajung sa audiez si alte persoane. Am considerat just sa audiez si alte persoane care au plecat din DNA', a explicat Daniela Mates.Inspectorii judiciari Mihaela Florina Focica, Elena Radescu, Cornelia Irina Prisacariu si Daniela Sanda Mates isi prezinta, miercuri, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere cu privire la raportul intocmit dupa controlul efectuat la DNA.