Directia de Sanatate Publica Sibiu, dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat miercuri inceperea campaniei de vaccinare antigripala gratuita: Dozele de vaccin antigripal primite de la minister sunt atat de putine, incat vor ajunge doar in spitale

Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Sibiu a explicat ca Ministerul Sanatatii a trimis in judetul Sibiu doar unu la suta din numarul de vaccinuri solicitat, adica 244 de doze, la un necesar de 24.340 de persoane: "In judetul nostru au fost catagrafiate pentru vaccinarea antigripala 24.340 de persoane. Astazi au venit 244 de doze, transa intai, ceea ce e foarte putin. Cantitatea aceasta a venit doar pentru patru categorii de populatie: pacienti cu boli cronice spitalizati (...), pacienti cu afectiuni cronice din spitale (...), personal medical din sectiile de ATI si neonatologie (...), personal medical care face parte din echipajele de interventie de ambulante. Cantitatea asta e foarte mica si pentru aceste categorii. (...) Aceste doze primite azi (miercuri -n.r.) vor ajunge in spitale, la cazuri exceptionale, nu la medicii de familie."Restul dozelor de vaccin antigripal ar urma sa ajunga la Sibiu dupa data de 15 noiembrie.Pana in prezent, in actualul sezon rece nu s-a inregistrat niciun caz de gripa in judetul Sibiu, a mai precizat Directia de Sanatate Publica Sibiu.