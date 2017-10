VIDEO Klaus Iohannis a participat, alaturi de Dragnea, Tariceanu si Tudose, la ceremonia militara organizata pentru Ziua Armatei

La ceremonie au mai fost prezenti premierul Mihai Tudose, ministrii Carmen Dan si Mihai Fifor si sefii celor doua camere din Parlament, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Klaus Iohannis a stat intre seful Statului Major al Armatei, Nicolae Ciuca, si ministrul Apararii, Mihai Fifor.Patriarhul Daniel, si el prezent la ceremonie, a tinut o slujba. Iohannis nu a dat mana cu sefii celor doua camere si nu a schimbat nicio vorba cu Tudose, Dragnea sau Tariceanu, fiind intampinat de ministrul Fifor si seful StatulMajor. Tot ei au fost cei care l-au condus pe Iohannis, la plecare.Iohannis a depus o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut.In discursul sustinut dupa ceremonia depunerii coroanelor de flori, Klaus Iohannis a sustinut un scurt discurs, in care a reamintit ca Armata dispune in acest an de un buget de 2% din PIB, pentru prima oara dupa 1989, si a atras atentia guvernului, conducerii MApN si Armatei ca "au obligatia de a-si asuma cu toata seriozitatea aceasta responsabilitate".Presedintele a aratat ca in toate intalnirile dintre Aliati a "solicitat insistent (...) echilibrarea masurilor pe intregul flanc estic si am obtinut aces lucru"."Romania si-a propus sa devina un actor regional strategic si predictibil", iar "consolidarea profilului militar are un rol esential in acest sens", a continuat Klaus Iohannis.In final, presedintele Iohannis le-a transmis tinerilor militari care au depus juramantul cu aceasta ocazie: "sa va iubiti tara".