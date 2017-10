UE: Tineri din Romania vor putea calatori gratuit cu trenul in Europa, timp de 30 de zile

Corespndenta de la Strasbourg

Proiect pentru combaterea propagandei si actiunilor de dezinformare ale Federatiei Ruse prin presa si prin retelele sociale in statele membre si in cele din Vecinatatea estica a UE, in special Republica Moldova, Ucraina si Georgia. Proiectul-pilot urmareste pregatirea personalului de specialitate din reprezentantele Comisiei Europene in statele membre si din delegatiile Uniunii Europene in tarile din Vecinatatea estica in vederea monitorizarii propagandei ruse si a stirilor false (fake news) ca parte a propagandei, precum si instruirea personalului de specialitate in vederea combaterii acestor fenomene de dezinformare. Bugetul acesui proiect va fi de 1,1 milioane euro in primul an.

Proiectul Stars4Media. Prin acest proiect-pilot junalisti din statele membre UE, inclusiv din Romania, vor putea obtine burse pentru a lucra in redactii din alte state UE, pentru schimb de experenta. Programul nu va plati jurnalistilor salariile, ci numai cheltuielile cu deplasarea si cu trainingul. Bugetul acestui program va fi de 1,2 milioane euro in primul an.

600 de milioane de euro alocati pentru programul ᅡInitiativa pentru Ocuparea Tinerilorᅡ in 2018.

Cresterea cu 50 de milioane de euro a alocarilor pentru tinerii fermieri.

Cresterea cu 143 de milioane de euro a alocarilor pentru programe de cercetare, inovare si protectia mediului deoarece acestea ne asigura o dezvoltare sustenabila.

Crestere de circa 80 de milioane de euro a alocarilor pentru fondurile privind azilul, migratia, precum si pentru securitatea interna, dar si pentru agentiile UE din acest domeniu.

Suplimentarea cu 299 de milioane de euro a alocarilor pentru actiunea externa a Uniunii Europene, care include cresterea sprijinului pentru statele din Vecinatatea sudica si estica, printre care Republica Moldova, Ucraina si Georgia.

Taierea a 50 de milioane de euro din suportul pentru reformele politice din Turcia. ¬Uniunea Europeana nu poate sprijini regimuri care nu respecta valorile democratice si care incalca drepturile fundamentale¬, a declarat Siegfried Muresan dupa votul din plenul Parlamentului.

Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE), negociatorul-sef al Parlamentului European pentru proiectul de buget al UE pe anul 2018, a explicat ca biletul oferit prin programul Interrail va putea asigura calatorii timp de 30 de zile, insa beneficiarii ar urma sa poata activa cele 30 de zile intr-o perioada de 3 ani."Ne propunem sa lansam proiecul la 1 iunie 2018. Comisia Europeana va trebui sa-l implementeze, sa propuna o modalitate de executare a programului. Eu imi pot imagina un sistem primul venit-primul servit. Vreau ca acest bilet sa poata fi folosit intr-o perioada de 3 ani , sa alegi cand sa activezi cele 30 de zile" - a spus Muresan, care a promovat in Parlamentul European acest proiect in cadrul bugetului.Potrivit acestuia, cu cele 12 milioane de euro vor putea fi cumparate aproximativ 30.000 de bilete de tren in primul an, urmand ca apoi programul sa poata fi extins, in functie de rezultate. "Trebuie sa vedem ce pret vom reusi sa negociem cu companiile feroviare. Nu vom reusi sa furnizam bilete pentru toti tinerii, dar este un prim pas".Scopul programului Interrail este de a ajuta tinerii europeni sa intre mai usor in contact cu toate taile si culturile locale din UE.Alte programe-pilot bugetate in anul 2018 in acest fel, la solicitarea lui Muresan, vor mai fi:Aceste proiecte fac parte dintr-un pachet de 100 de milioane de euro pentru care Parlamentul European are un privilegiu in procesul de decizie, urmand astfel sa fie acceptate de Cosiliul Uniunii Europene, in procesul de decizie asupra bugetului UE pe anul 2018 in ansamblu.Plenul Parlamentului European a adoptat miercuri, cu 414 voturi pentru, 163 impotriva si 90 de abtineri, raportul privind Pozitia Parlamentului asupra Bugetului Uniunii Europene (UE) pentru anul 2018, realizat de catre deputatul european Siegfried Muresan, in calitate de negociator-sef al PE pentru Bugetul UE din 2018.Prin adoptarea acestei pozitii, Parlamentul European accepta propunerea lui Siegfried Muresan de a respinge solicitarea Consiliului Uniunii Europene (UE) ca Bugetul UE 2018 sa fie redus cu 1,7 miliarde de euro fata de propunerea initiala a Comisiei Europene si propunerea de a intra, astfel, in procedura de conciliere bugetara Parlament European - Consiliu UE - se arata intr-un comunicat oficial transmis de la cabinetul lui Muresan.Draftul de buget propus de CE si sustinut ca anevlopa bugetara de raportul pregatit de Muresan si adoptat de Parlamentul European miercuri, prevede un buget al UE de 160,6 miliarde de euro, pe artea de angajamente, cel mai mare buget anual din istoria Uniunii Europene, in crestere totala de circa 2,2 miliarde de euro fata de anul 2017.Pe partea de plati, propunerea CE a fost de 145 de miliarde de euro (cu 8,1% mai mult decat in 2017 - crestere datorata faptului ca programele UE finantate din fondurile structurale si de investitii aferente perioadei 2014-2020 au ajuns la viteza de croaziera in 2018, dupa un demaraj lent in primii ani).Deoarece Pozitia Parlamentului European privind Bugetul UE 2018, votata astazi in plen, difera de propunerea de buget inaintata de Consiliul UE, urmeaza a se initia, incepand cu 31 octombrie 2017, procedura de conciliere bugetara intre Parlamentul European si Consiliul UE.La finalul concilierii bugetare, care dureaza 21 de zile, delegatia Parlamentului European va trebui sa ajunga la un acord cu reprezentantii Consiliului asupra formei finale a Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2018, caz in care votul Parlamentului asupra variantei finale a bugetului este programat a avea loc la finalul lunii noiembrie 2017. Daca nici dupa perioada de conciliere bugetara nu se ajunge la un acord asupra bugetului, Comisia Europeana va trebui sa prezinte o noua propunere de buget, iar procedura bugetara se reia.